Инфраструктура под ударами: как украинские газохранилища выдерживают атаки России

Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами, нанося немалые разрушения. На фоне подготовки к следующему отопительному сезону важно знать, как эти атаки сказываются на украинских газохранилищах.

В каком состоянии украинские газовые хранилища

Уничтожить украинские газохранилища очень сложно, хотя с марта 2024 года Россия и нанесла по ним немало ударов, рассказал эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии 24 Канала.

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По словам эксперта, Украина имеет достаточно разгруженную и рассредоточенную сеть подземных газовых хранилищ. Поэтому, чтобы уничтожить полностью систему подземных газовых хранилищ Украины, России нужно потратить очень много средств и средств поражения.

Россия, несмотря на все, имеет этот запас небезграничный. И учитывая попытки уничтожить энергосистему Украины в 2022, 2023 и 2024 годах, то они были лишь частично успешными,

– отмечает Гончар.

Почему России не удастся уничтожить газохранилища Украины

Как пояснил эксперт, электроэнергетическая и газовая системы Украины достаточно прочные, несмотря на враждебные атаки.

Энергосистемы создавались еще в советское время.

Их разрабатывали так, чтобы системы имели достаточные запасы мощности и могли выдержать даже ядерную войну.

Конечно, что это не означает, что Россия прекратит прилагать усилия, чтобы разрушить объединенную энергосистему, но это означает, что они не могут достичь в этом 100% результата,

– уверен Гончар.

Важно! Сейчас газохранилища Украины готовятся к новому отопительному сезону. По оценкам эксперта, к зиме необходимо закачать в них до 15 миллиардов кубометров газа.