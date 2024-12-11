Денежные выплаты и различная помощь: какие льготы предусмотрены для лиц с 1 группой инвалидности
К первой группе инвалидности относятся лица, которые не могут себя полностью самостоятельно обслуживать. Такие люди постоянного постороннего ухода или помощи.
Денежная помощь для людей с инвалидностью 1 группы
В частности для этих лиц предусмотрены разного рода льготы, передает 24 канал со ссылкой на Минюст.
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Так в 2024 году размер выплат для людей с инвалидностью с детства 1 группы составляет 100% прожиточного минимума. В частности он составляет 2 361 гривну.
Сумма выплат сейчас такова:
- инвалидность с детства I группы подгруппа А - 4 722 гривен, 200% прожиточного минимума;
- инвалидность с детства I группы подгруппа Б - 2 361 гривна, 100% прожиточного минимума.
Также денежную помощь оказывают людям, которые ухаживают за людьми с инвалидностью с детства.
Обратите внимание! Если происходит повышение прожиточного минимума, то перерасчет помощи производится автоматически.
Какие еще льготы имеют лица с инвалидностью 1 группы
Люди, имеющие инвалидность 1 группы, могут рассчитывать еще и на такие виды льгот:
- Льготы на лекарства: лица с инвалидностью первой и второй групп могут оплачивать 50% стоимости лекарств по рецептам врачей при амбулаторном лечении.
- Льготы на услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию: взрослым и детям с инвалидностью предоставляются бесплатно или на льготных условиях услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, технические и другие средства реабилитации.
- Льготы на санаторно-курортное лечение: люди с инвалидностью имеют право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками.
- Льготы на способы связи: лицам с инвалидностью 1, 2 групп и их семьям, в составе которых есть двое или более лиц с инвалидностью возможно установление оплаты услуг электросвязи за местные телефонные разговоры с квартирных телефонов по почасовому учету их продолжительности с их согласия.
- Специальные условия для получения высшего образования: люди с инвалидностью 1 и 2 групп могут учиться по государственному заказу и за счет целевых льготных государственных кредитов.
- Льготы на транспортное обслуживание: лица с 1 и 2 группами инвалидности имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки.
- Трудовые льготы: к людям с инвалидностью не применяется испытательный срок.