Денежные выплаты и различная помощь: какие льготы предусмотрены для лиц с 1 группой инвалидности

К первой группе инвалидности относятся лица, которые не могут себя полностью самостоятельно обслуживать. Такие люди постоянного постороннего ухода или помощи.

Денежная помощь для людей с инвалидностью 1 группы

В частности для этих лиц предусмотрены разного рода льготы, передает 24 канал со ссылкой на Минюст.

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Так в 2024 году размер выплат для людей с инвалидностью с детства 1 группы составляет 100% прожиточного минимума. В частности он составляет 2 361 гривну.

Сумма выплат сейчас такова:

инвалидность с детства I группы подгруппа А - 4 722 гривен, 200% прожиточного минимума;

инвалидность с детства I группы подгруппа Б - 2 361 гривна, 100% прожиточного минимума.

Также денежную помощь оказывают людям, которые ухаживают за людьми с инвалидностью с детства.

Обратите внимание! Если происходит повышение прожиточного минимума, то перерасчет помощи производится автоматически.

Какие еще льготы имеют лица с инвалидностью 1 группы

Люди, имеющие инвалидность 1 группы, могут рассчитывать еще и на такие виды льгот: