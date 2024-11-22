Инвалидность 3 группы: какую денежную помощь предоставляет государство

Если человек по состоянию здоровья получит статус лица с инвалидностью, то он может рассчитывать на помощь от государства. В частности на денежные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены человеку с 3 группой инвалидности

Человек, которому установили инвалидность 3 группы, имеет право на пенсию по инвалидности, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Таким лицам нужно иметь трудовой стаж от 1 до 14 лет. Он зависит от возраста человека на то время, когда он признан лицом с инвалидностью 3 группы, или от времени обращения за назначением пенсии.

В частности размер пенсии людям с инвалидностью 3 группы составляет 50 процентов пенсии по возрасту. Это означает, что для определения размера пенсии по инвалидности сначала исчисляется размер пенсии по возрасту, на которую лицо имело бы право после достижения пенсионного возраста.

Минимальная пенсия лиц с инвалидностью 2 и 3 групп, которые работают, составляет 2 093 гривен. Для лиц с инвалидностью, которые не работают – 2 520 гривны.

Важно! В то же время точная сумма, которую будет получать человек с 3 группой инвалидности, зависит именно от стажа. То есть точно сумма выплат высчитывается индивидуально.

Пенсии по инвалидности 3 группы для военных

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Лицам 3 группы, получивших инвалидность вследствие войны назначается 60% сумм денежного обеспечения. Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере 40% от денежного обеспечения.

Обратите внимание! Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже 360 % прожиточного минимума – 7534,80 гривны.

Как оформить пенсию по инвалидности 3 группы

Для оформления пенсии лицу с 3 группой инвалидности необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в Пенсионный фонд Украины. Сделать это нужно не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности.

Заметьте! В случае, когда этот срок пропущен, пенсия по инвалидности назначается со дня обращения.