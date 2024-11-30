Пенсия по инвалидности 3 группы: сколько и как получить

В случае установления статуса лица с инвалидностью человек имеет право на государственную поддержку, в частности в виде денежных выплат. Какие размеры выплат в 2024 году, читайте далее.

Какая пенсия по инвалидности 3 группы

Размер пенсии для лиц с инвалидностью 3 группы составляет 50% от пенсии по возрасту. Это означает, что сначала рассчитывается сумма пенсии по возрасту, которую человек получал бы после достижения пенсионного возраста, а уже потом определяется размер пенсии по инвалидности, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Точный размер пенсии для лиц с инвалидностью 3 группы определяется индивидуально и зависит от трудового стажа. Он может составлять от 1 до 14 лет, в зависимости от возраста человека на момент установления инвалидности или времени обращения за назначением пенсии.

Обратите внимание! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью 2 и 3 групп составляет 2 093 гривны для работающих и 2 520 гривен для тех, кто не работает.

Как оформить пенсию для лиц с инвалидностью 3 группы Чтобы получить пенсию по инвалидности 3 группы, нужно подать заявление вместе с необходимым пакетом документов в Пенсионный фонд Украины. Это следует сделать в течение трех месяцев с даты установления инвалидности.

Какая пенсия по инвалидности у военных

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны составляет не менее 360% прожиточного минимума, что равняется 7534,80 гривен. В то же время пенсии по инвалидности для военнослужащих пназначаются в следующих случаях:

во время прохождения службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

после трехмесячного срока от увольнения, если инвалидность наступила из-за заболевания, связанные со службой.

Важно! Для лиц с инвалидностью 3 группы, которая возникла вследствие войны, предусмотрена пенсия в размере 60% от денежного обеспечения. Для других лиц с инвалидностью – 40% от суммы денежного обеспечения.