Как пенсионеру оформить инвалидность в 2025 году
- Оформление инвалидности пенсионером в 2025 году включает обращение к врачу, прохождение исследований, и представление документов в экспертную команду для оценки.
- Экспертная комиссия принимает решение об инвалидности, которое может быть обжаловано; во время войны возможно дистанционное оформление.
Украинцы, которые потеряли трудоспособность из-за определенных заболеваний или нуждаются в постоянном уходе, имеют право оформить инвалидность. Пенсионеры также могут это сделать.
Как оформить инвалидность пенсионеру
В 2025 году пенсионеру необходимо обратиться к своему врачу и пройти несколько этапов для оформления инвалидности через экспертную комиссию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Процесс оформления инвалидности состоит из следующих шагов:
- Человек обращается к врачу, который решает, нужно ли направлять его в экспертную команду для установления инвалидности.
- Врач при необходимости дает направление пациенту на анализы и исследования для формирования пакета документов для экспертной команды.
- Врач собирает документы на основе полученных исследований и подает пакет в экспертную команду.
За несколько дней до прохождения экспертной комиссии человеку сообщают, куда и во сколько он должен прибыть.
Стоит знать! Если решение экспертной комиссии по установлению инвалидности человека не удовлетворит, он может обжаловать его в областном центре оценки инвалидности.
Как происходит оценивание инвалидности пенсионера
В определенное время экспертная комиссия проводит оценку инвалидности пенсионера. Это может происходить в травматологии или хирургии, в зависимости от того, что стало причиной инвалидности человека.
- Во время оценки члены экспертной комиссии выносят решение и рекомендации по реабилитации.
- Решение экспертной комиссии передается в Министерство социальной политики Украины.
- На основе решения экспертной комиссии будут назначаться пенсии или социальные выплаты, предназначенные для людей с инвалидностью.
Вместе с тем экспертная комиссия может направить человека на дополнительное медицинское обследование, однако только один раз.
Важно! Во время войны и в течение 6 месяцев после ее завершения все украинцы, и пенсионеры в том числе, имеют право оформить инвалидность дистанционно. То есть экспертная комиссия рассматривает дело пациента без его присутствия и выносит решение об отказе или предоставлении инвалидности.