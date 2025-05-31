Когда назначают и выплачивают пенсии по инвалидности

Дата выплаты пенсии устанавливается согласно графику выплаты пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение выплат не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – выплата назначается со дня обращения за ней.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Лицам с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно.

Пенсия по инвалидности выплачивается с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме. Эти даты не могут изменить по просьбе пенсионера.

Какой размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Пенсии по инвалидности для военных и других категорий

Такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Заметьте! Если человек имеет инвалидность с детства, не может работать из-за физических ограничений и не имеет страхового стажа, ему пенсия не назначается. Вместо этого он может оформить государственную социальную помощь по инвалидности через органы соцзащиты.