Инвалидность вследствие войны: какие выплаты можно получить в 2026 году

Сейчас многие украинцы защищают независимость и суверенность страны. И многие из них могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Его предоставляют людям, которые получили ранения в связи с боевыми действиями.

Кто может получить статус ОИИВВ?

Получение статуса ОИИВВ является одной из форм поддержки граждан, о чем говорится в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Он в частности предусмотрен для таких категорий лиц:

военнослужащие и гражданские, которые получили ранения, контузий или заболеваний во время войны;

участники АТО, ООС, других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны;

лица, которые принимали участие в боевых действиях на территориях других государств (участвовали в миротворческой миссии); участники массовых протестов 2013 – 2014 годов (Революция Достоинства);

участники разминирования или в других опасных работ.

Для получения статуса следует пройти военно-врачебную комиссию и оценку экспертной команды по повседневному функционированию лица и подать все необходимые документы. Заявление рассматривают до 30 календарных дней.

Отказать человеку могут, если:

документы поддельные; была подана ложная информация; есть приговор суда за тяжкое преступление; причина инвалидности не связана с боевыми действиями.

В частности в 2026 году лицам с инвалидностью вследствие войны предусмотрены новые суммы выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Размер денежной помощи зависит от группы инвалидности:

18 885 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;

15 494 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы;

10 625 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы.

Обратите внимание! 6 197 гривен предусмотрено для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства.

