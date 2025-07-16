Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления: какие требования
- Международная финансовая корпорация развития США ищет администратора для Американско-Украинского Инвестиционного Фонда восстановления, который будет привлекать частные инвестиции в украинскую экономику.
- Администратор будет отвечать за бухгалтерский учет, документацию, обработку транзакций и регуляторное соответствие, а все инвестиционные решения будет принимать Управляющий совет Фонда.
- DFC приглашает компании с опытом в учете, отчетности, регуляторном соответствии и управлении активами присылать свои предложения до 27 июля 2025 года.
Международная финансовая корпорация развития США опубликовала Запрос на информацию для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию Американско-Украинского Инвестиционного Фонда восстановления. Этот фонд направлен на привлечение частных инвестиций в критически важные отрасли украинской экономики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.
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Какие функции будет выполнять администратор Фонда восстановления?
В Минэкономики отметили, что администратор Фонда будет заниматься техническими операциями:
- бухгалтерским учетом;
- документацией;
- обработкой транзакций;
- соблюдением регуляторных требований.
В то же время все инвестиционные решения будет принимать исключительно Руководящий совет Фонда с равным количеством представителей обеих стран.
Публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер,
– подчеркнули в министерстве.
В Минэкономики отметили, что квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в Международную финансовую корпорацию развития США (DFC).
"Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины", – говорится в сообщении.
Что необходимо предоставить в резюме?
DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:
- учете и отчетности инвестиционных фондов;
- обеспечении регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействия отмыванию средств;
- обработке инвестиционных транзакций и управлении активами;
- внедрении современных технологических платформ для администрирования фондов и тому подобное.
Согласно опубликованному запросу на информацию, обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать:
- предоставление услуг – учет фонда, управление отношениями с ограниченными партнерами (Limited Partners, LP), обработка транзакций, обеспечение регуляторного соответствия и управления денежными средствами.
- технологии и безопасность – использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности, масштабируемостью и возможностями отчетности для поддержки операций фонда.
- экспертиза команды – привлечение квалифицированных членов команды с опытом в администрировании фондов прямых инвестиций (Private Equity).
- соответствие и управление рисками – внедрение процедур для обеспечения регуляторного соответствия, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, а также управление рисками финансовых преступлений.
- структура оплаты и временные рамки – разработка детальной структуры и условий оплаты услуг администратора, а также графика выполнения работ с четкими ключевыми этапами.
Американско-Украинский Инвестиционный фонд восстановления должен обеспечить финансирование проектов в стратегически важных секторах украинской экономики, в частности добычи полезных ископаемых, добычи углеводородов и сфере инфраструктуры. Фонд будет способствовать долгосрочному экономическому росту и укреплению Украины.
Обратите внимание! В Минэкономики отметили, что заинтересованные компании могут присылать свои ответы до 27 июля 2025 года, 12:00 по восточному часовому поясу США (19:00 по киевскому) на электронный адрес RFI@dfc.gov с темой: "RFI response – Investment fund administration – [Название компании]".