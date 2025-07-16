Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления: какие требования

Международная финансовая корпорация развития США опубликовала Запрос на информацию для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию Американско-Украинского Инвестиционного Фонда восстановления. Этот фонд направлен на привлечение частных инвестиций в критически важные отрасли украинской экономики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Какие функции будет выполнять администратор Фонда восстановления?

В Минэкономики отметили, что администратор Фонда будет заниматься техническими операциями:

бухгалтерским учетом;

документацией;

обработкой транзакций;

соблюдением регуляторных требований.

В то же время все инвестиционные решения будет принимать исключительно Руководящий совет Фонда с равным количеством представителей обеих стран.

Публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер,

– подчеркнули в министерстве.

В Минэкономики отметили, что квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в Международную финансовую корпорацию развития США (DFC).

"Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины", – говорится в сообщении.

Что необходимо предоставить в резюме?

DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:

учете и отчетности инвестиционных фондов;

обеспечении регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействия отмыванию средств;

обработке инвестиционных транзакций и управлении активами;

внедрении современных технологических платформ для администрирования фондов и тому подобное.

Согласно опубликованному запросу на информацию, обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать:

предоставление услуг – учет фонда, управление отношениями с ограниченными партнерами (Limited Partners, LP), обработка транзакций, обеспечение регуляторного соответствия и управления денежными средствами.

– учет фонда, управление отношениями с ограниченными партнерами (Limited Partners, LP), обработка транзакций, обеспечение регуляторного соответствия и управления денежными средствами. технологии и безопасность – использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности, масштабируемостью и возможностями отчетности для поддержки операций фонда.

– использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности, масштабируемостью и возможностями отчетности для поддержки операций фонда. экспертиза команды – привлечение квалифицированных членов команды с опытом в администрировании фондов прямых инвестиций (Private Equity).

– привлечение квалифицированных членов команды с опытом в администрировании фондов прямых инвестиций (Private Equity). соответствие и управление рисками – внедрение процедур для обеспечения регуляторного соответствия, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, а также управление рисками финансовых преступлений.

– внедрение процедур для обеспечения регуляторного соответствия, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, а также управление рисками финансовых преступлений. структура оплаты и временные рамки – разработка детальной структуры и условий оплаты услуг администратора, а также графика выполнения работ с четкими ключевыми этапами.

Американско-Украинский Инвестиционный фонд восстановления должен обеспечить финансирование проектов в стратегически важных секторах украинской экономики, в частности добычи полезных ископаемых, добычи углеводородов и сфере инфраструктуры. Фонд будет способствовать долгосрочному экономическому росту и укреплению Украины.

Обратите внимание! В Минэкономики отметили, что заинтересованные компании могут присылать свои ответы до 27 июля 2025 года, 12:00 по восточному часовому поясу США (19:00 по киевскому) на электронный адрес RFI@dfc.gov с темой: "RFI response – Investment fund administration – [Название компании]".