Украина нуждается в 30 миллиардах долларов ежегодных инвестиций в течение десятилетия

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина нуждается в 30 миллиардах долларов ежегодных инвестиций. Такое финансирование необходимо в течение ближайших 10 лет.

Сколько нужно Украине

Денис Шмыгаль отметил важность четкого описания задач и приоритетов для работы платформы.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Первое – это финансовая стабильность для Украины. Дефицит нашего бюджета составляет около 20% ВВП. Для нас также важно, чтобы ваша поддержка была прогнозируемой, ритмичной и стабильной.

Пытаясь увеличить поступления в бюджет, украинское правительство ввело несколько программ экономического стимулирования, которые оказались успешными.

В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций,

– сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул важность перевода замороженных российских суверенных активов на помощь Украине в ее усилиях по восстановлению и укреплению устойчивости.

Также он акцентировал внимание на необходимости реализации Украиной долгосрочного плана системной финансовой поддержки до 2027 года для содействия быстрому экономическому восстановлению в условиях продолжающегося конфликта. Координационная платформа была определена ключевым органом, ответственным за разработку этого плана для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.

Приоритеты восстановления Украины

Денис Шмыгаль отметил, что пять приоритетов быстрого восстановления будут актуальными и в следующем году:

восстановление жилья;

гуманитарное разминирование;

восстановление критической инфраструктуры;

восстановление экономики;

энергетика.

В особой поддержке нуждается энергетический сектор после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме.