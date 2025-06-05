Свириденко рассказала, когда будет запущен инвестиционный фонд реконструкции

Украина и США могут запустить инвестиционный фонд до конца 2025 года. В эту среду министр Свириденко провела встречу с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить определенные вопросы.

Как продвигается процесс создания фонда

Участником встречи также была Корпорация финансирования развития. Она будет партнером фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет.

Свириденко также уточнила, что во время встречи в среду были обсуждены шаги, как приведут к запуску этого фонда в течение этого года.

Напомним! Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых еще 1 мая. В середине месяца министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина уже выполнила все внутренние процедуры по запуску инвестиционного фонда реконструкции.