Первый взнос: фонд восстановления Украины стартует со 150 миллионов
- Американско-Украинский фонд восстановления стартует со 150 миллионами долларов, благодаря взносам DFC и Украины.
- До конца 2026 года планируется реализовать проекты в сфере энергетики, инфраструктуры и критических минералов.
Американско-Украинский фонд восстановления получит свои первые средства. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство.
Какие средства поступят в фонд?
Корпорация обязалась внести 75 миллионов долларов в фонд, а Украина удвоит ее вклад. То есть на старте фонд восстановления совокупно будет иметь 150 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда. И с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала,
– заявила премьер-министр.
С помощью инвестиционного фонда планируют реализовать 3 проекта до конца 2026 года. Первыми в списке инициативы:
- в сфере энергетики;
- инфраструктурные проекты;
- проекты в сфере критических минералов.
Американские инвестиции, по словам Свириденко, позволят создать современные производства, новые рабочие места и воплотить в жизнь технологические решения, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.
Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране,
– подчеркнула Свириденко.
Премьер подчеркнула, что фонд будет работать по принципу равенства. То есть финансовые обязательства Украины будут такими же, как и США.
Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества,
– добавила Свириденко.
Важно! Министр финансов Украины Алексей Соболев отметил, что до конца года фонд восстановления может получить до 200 миллионов. А уже в 2026-м ожидаются первые инвестиции в области переработки, энергетики и критических минералов. В частности, американцы очень интересуются добычей газа.
Что известно о фонде восстановления?
В конце апреля 2025 года Украина и США заключили соглашение о полезных, которое предусматривает создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Этот фонд призван аккумулировать инвестиции для восстановления украинской экономики, модернизации инфраструктуры, развития энергетики и использования природных ресурсов.
Как будет работать фонд восстановления?
По соглашению, Украина сохраняет контроль над собственными природными ресурсами. Фонд восстановления зарегистрировали в США, однако основной счет фонда будет открыт в Украине, а все средства на восстановление будут зачисляться в национальной валюте – гривне.
Управление фондом будет осуществлять руководящий совет, в который на паритетных началах вошли по три представителя от Украины и США. Украинскую сторону представляют министр экономики Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин, а также государственный секретарь МИД Александр Карасевич. От Соединенных Штатов в совет вошли министр финансов Скотт Бессент и два представителя Международной финансовой корпорации развития (DFC).
В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предусмотрело финансирование в размере 1,9 миллиарда гривен для Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Эти средства направят на реализацию обязательств Киева по соглашению с США.