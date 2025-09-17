Американско-Украинский фонд восстановления получит свои первые средства. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство.

Какие средства поступят в фонд?

Корпорация обязалась внести 75 миллионов долларов в фонд, а Украина удвоит ее вклад. То есть на старте фонд восстановления совокупно будет иметь 150 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Смотрите также Соглашение о полезных ископаемых: американские инвесторы прибыли на важное месторождение редких металлов

Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда. И с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала,

– заявила премьер-министр.

С помощью инвестиционного фонда планируют реализовать 3 проекта до конца 2026 года. Первыми в списке инициативы:

в сфере энергетики;

инфраструктурные проекты;

проекты в сфере критических минералов.

Американские инвестиции, по словам Свириденко, позволят создать современные производства, новые рабочие места и воплотить в жизнь технологические решения, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.

Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране,

– подчеркнула Свириденко.

Премьер подчеркнула, что фонд будет работать по принципу равенства. То есть финансовые обязательства Украины будут такими же, как и США.

Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества,

– добавила Свириденко.

Важно! Министр финансов Украины Алексей Соболев отметил, что до конца года фонд восстановления может получить до 200 миллионов. А уже в 2026-м ожидаются первые инвестиции в области переработки, энергетики и критических минералов. В частности, американцы очень интересуются добычей газа.

Что известно о фонде восстановления? В конце апреля 2025 года Украина и США заключили соглашение о полезных, которое предусматривает создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Этот фонд призван аккумулировать инвестиции для восстановления украинской экономики, модернизации инфраструктуры, развития энергетики и использования природных ресурсов.

Как будет работать фонд восстановления?