Які кошти надійдуть до фонду?

Корпорація зобов'язалася внести 75 мільйонів доларів до фонду, а Україна подвоїть її внесок. Тобто на старті фонд відбудови сукупно матиме 150 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Дивіться також Угода про корисні копалини: американські інвестори прибули на важливе родовище рідкісних металів

Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду. І відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала,

– заявила прем'єрка.

За допомогою інвестиційного фонду планують реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року. Першими у списку ініціативи:

у сфері енергетики;

інфраструктурні проєкти;

проєкти у сфері критичних мінералів.

Американські інвестиції, за словами Свириденко, дозволять створити сучасні виробництва, нові робочі місця та втілити у життя технологічні рішення, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні,

– підкреслила Свириденко.

Прем'єрка наголосила, що фонд працюватиме за принципом рівності. Тобто фінансові зобов'язання України будуть такими ж, як і США.

Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці,

– додала Свириденко.

Важливо! Міністр фінансів України Олексій Соболєв зазначив, що до кінця року фонд відбудови може отримати до 200 мільйонів. А вже у 2026-му очікуються перші інвестиції у галузі переробки, енергетики та критичних мінералів. Зокрема, американці дуже цікавляться видобутком газу.

Що відомо про фонд відбудови? Наприкінці квітня 2025 року Україна та США уклали угоду про корисні, яка передбачає створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Цей фонд покликаний акумулювати інвестиції для відновлення української економіки, модернізації інфраструктури, розвитку енергетики та використання природних ресурсів.

Як працюватиме фонд відбудови?