Не все сразу: когда Украина начнет вносить средства в инвестиционный фонд

Украина и США подписали соглашение о недрах. Эта договоренность предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления.

Когда Украина будет вносить средства в этот фонд

Украина не будет наполнять инвестиционный фонд сейчас. Более того, вероятно, это произойдет не ранее 2030 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Тарас Качка Заместитель министра экономики Украины Потому, что мы говорим о рентных платежах, который получит бюджет от добычи полезных ископаемых в соответствии с лицензиями, выданных после вступления в силу соглашения. То есть даже в обычных мирных условиях это горизонт 4 – 5 года, то есть очевидно, что платежи будут там не раньше 2030 года.

Стоит отметить и то, каким будут эти взносы. В фонд восстановления поступит 50% роялти, лицензионных платежей и других выплат, полученных от проектов по добыче украинских природных ресурсов.

Напомним! Ранее мы рассказывали, что соглашение между Украиной и США бессрочное. Однако при определенных условиях его могут разорвать уже через 10 лет.