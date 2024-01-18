Возврат довоенных показателей: что происходит с ипотеками
Ипотеки становятся более выгодными для украинцев. Благодаря улучшению общей экономики страны, купить свою недвижимость в Украине со временем будет легче.
Какая сейчас ситуация на первичном рынке
Банкир Елена Дмитриева высказала предположение в разговоре с 24 Каналом, относительно снижения ставок по общим ипотечным программам банков и девелоперов. По ее мнению, этот показатель будет в основном зависеть от срока погашения и может составить от 3 до 16%.
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Развитие экономики, снижение инфляционного давления позволили регулятору существенно снизить учетную ставку, что фактически побудило коммерческие банки к развитию кредитных продуктов и в частности ипотеки. В то же время в 2024 году ожидается постепенная переориентация "еОсели" на первичный рынок, ипотечные программы станут более гибкими и привлекательными для потенциальных покупателей жилья.
Дмитриева считает, что снижению ставок на первичном рынке будут способствовать следующие факторы:
- дальнейшее сокращение учетной ставки от НБУ;
- развитие экономики Украины;
- усиление макрофинансовой помощи, новые вливания в бюджет;
- расширение программы "еОселя", в том числе проектов, которые находятся на стадии строительства;
- создание новых программ для покупки жилья от девелоперов;
- возобновление замороженных, из-за полномасштабного вторжения, строек.
Как меняется ипотечное кредитование в 2024 году
Тенденции, зародившиеся в ипотечном кредитовании в конце 2023 года, продолжаются и в этом году. Дмитриева выделила основные из них:
- первый взнос – 30% от общей стоимости жилья;
- 90% от общего количества сделок заключаются в Киеве, а также ипотеку активно берут во Львове, Луцке, Каменец-Подольском и других городах;
- преимущественно в ипотеку берут 1 – 2-комнатные квартиры, площадью 45 – 70 квадратных метров;
- преимущественно украинцы покупают квартиры ценой от 2 до 3 миллионов гривен;
- 80% сделок по ипотеке оформлены на период до 20 лет, 20% – до 10 лет;
- чаще украинцы покупают жилье на этапе 50% готовности;
- на первичном рынке 30% всех ипотек это ипотечные программы банков и девелоперов.
Одно из главных преимуществ ипотеки на первичном рынке состоит в том, что сумма кредита фиксируется в гривне на момент заключения сделки, а в случае изменения курса национальной валюты остаток кредита не перечисляется. То есть заемщик страхует себя от инфляционных рисков,
– подчеркивает Дмитриева
Нужно понимать, что развитие ипотечного кредитования будет стимулировать строительство. А это, в свою очередь, улучшит общую экономику в стране.