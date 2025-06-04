В России провалилась распиаренная ипотека и "зависло" строительство жилья

Мечтам миллионов россиян о собственном жилье пришел конец. Ипотечное кредитование на льготных условиях и строительство жилой недвижимости обвалились.

Как провалилась льготная ипотека в России

Из-за роста расходов на войну, высокие процентные ставки и кризис в экономике в России резко сократилась выдача ипотеки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Второй по величине банк России ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года,

– отмечают в ЦПД.

Распиаренная же российскими пропагандистами так называемая льготная "семейная ипотека" потерпела крах, поскольку большинство россиян не могут заплатить высокий первый взнос, установленный по ипотеке. К тому же Россия выделяет лишь ограниченные средства на эту кредитную программу.

Важно! По данным ЦПД, в первом квартале этого года россияне оформили 142,7 тысячи жилищных кредитов на 611 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с 2018 года.

Почему произошел обвал ипотеки и жилищного строительства

Обвал ипотеки и строительства жилья в России является одним из прямых последствий агрессии против Украины. Поскольку Россия продолжает войну, то военные расходы растут, а ипотечные программы, наоборот, только сворачиваются. Как следствие:

доступность жилья для россиян снижаются;

долги граждан России из-за невозможности выплатить уже взятые кредиты на жилье растут;

жилищное строительство стремительно сокращается.

Из-за повышения процентных ставок по кредитам ипотеку выдают, как правило, только по льготным программам. Без льгот кредиты на жилье стали слишком дорогими. Поэтому уже два месяца постель их выдают меньше всего – всего 13% от общего количества.

Стоит знать! Война против Украины также запустила цепную реакцию в сфере строительства жилой недвижимости России – спрос на ипотеку уменьшается – строительство нового жилья сокращается – строительная отрасль переживает волну банкротств.