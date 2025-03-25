По мнению руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, которым он поделился с 24 Каналом, это первый случай, когда оккупанты строят реальные планы относительно территорий, которые находятся под контролем Украины. Более того, они уже официально создают проектную документацию по реконструкции и строительству объектов, которые фактически являются украинскими.

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У россиян нет никаких предостережений

Андрющенко отметил, что российский "Единый институт пространственного планирования" федерального уровня разработал план реконструкции инфраструктурной сети, в частности, на территории Херсонской области. Этот проект профинансирован российским правительством.

Херсонщина – это первая территория (с оккупированною и подконтрольной Украине частями), для которой разработана проектная документация. Также оккупанты планируют строить мосты через Днепр.

Это свидетельствует об отсутствии у них никаких предостережений относительно того, что им рано что-то планировать, пока российские войска не взяли под контроль эту территорию,

– отметил руководителя Центра изучения оккупации.

Также российский банк "Дом.РФ" анонсировал открытие возможности льготной ипотеки по вторичному рынку жилья в не только оккупированных городах, но и тех, контролируемых Украиной.

Россияне считают, что эти меры должны "оживить" прежде всего оккупированную Херсонщину и Запорожье. Однако, по словам Андрющенко, они распространяются и на Покровск, Краматорск, Часов Яр, Херсон.

Он напомнил, что ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сделал абсурдное заявление о том, что Украина якобы должна отдать оккупированные территории России, а также появилась информация о том, что Дональд Трамп якобы планирует заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля.

Если рассмотреть действия России в контексте этих месседжей, то создается впечатление, что россияне не собираются отказываться от полной оккупации как минимум украинских территорий, которые они незаконно включили в состав России. Также они стимулируют переезд россиян на эти территории,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Оккупанты развернули сейчас программу ипотечного кредитования именно на оккупированных Херсонщине и Запорожье, потому что раньше там не было приемлемых ипотечных программ, а местные "гауляйтеры" плохо работали в этом направлении, по сравнению с оккупационными властями Донецкой области.

Поэтому, по словам руководителя Центра изучения оккупации, и была введена эта программа, чтобы привлекать россиян на эти территории и поощрять их покупать там жилье.

К слову, российский банк "Дом.РФ" с 1 апреля будет предоставлять льготную ипотеку на вторичный рынок, в частности, в неоккупированных городах Украины, в частности, Херсоне, Покровске, Краматорске, Часовом Яру. В целом речь идет о 901 населенном пункте. В то же время в этот список не вошли Луганск, Мариуполь и Запорожье.

Льготная ипотека на вторичное жилье в этих и других городах будет действовать для семей с детьми в течение 3 месяцев: с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Кроме того, оккупанты анонсировали проведение реконструкции дорог Херсонской области, в частности на неоккупированных Россией территориях, и возведение новых мостов через Днепр.