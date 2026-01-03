Для обхода санкций: союзница России хочет продавать оружие через криптовалюту

Иран предлагает продавать иностранным правительствам современные системы вооружений. В частности баллистические ракеты, дроны и военные корабли.

Что известно о планах Ирана по продаже оружия?

Однако продавать их государство хочет за криптовалюту, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Таким образом Тегеран пытается использовать цифровые активы для обхода западного финансового контроля. В частности экспортный центр Министерства обороны Ирана – Mindex – заявляет, что готов заключать военные контракты с оплатой в цифровых валютах. А также через бартерные расчеты и в иранских риалах.

Это предложение, введено в течение прошлого года, выглядит как один из первых известных случаев, когда государство публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования,

– говорится в материале.

Mindex – это госорган, ответственный за зарубежные оборонные продажи Ирана. Он сообщает, что имеет клиентов в 35 странах и рекламирует каталог вооружений, который включает:

баллистические ракеты Emad; дроны Shahed; военные корабли класса Shahid Soleimani; системы противовоздушной обороны малой дальности.

На его сайте перечислено стрелковое оружие, ракеты и противокорабельные крылатые ракеты. Некоторые из которых ранее использовали поддерживаемые Ираном вооруженные группировки на Ближнем Востоке.

В разделе "Часто задаваемые вопросы" рассматриваются вопросы санкций: "Учитывая санкции против Ирана, какая гарантия, что контракт будет выполнен и товар доберется до страны-назначения?"

Следует отметить, что, учитывая общую политику Исламской Республики Иран по обходу санкций, проблем с выполнением контракта нет. Ваш приобретенный товар будет доставлен вам как можно скорее,

– говорится в ответе.

Цены не обнародованы. Но сайт сообщает, что оплата также может осуществляться в стране-назначении и предлагает личный осмотр товаров в Иране, "при условии одобрения органами безопасности".

Как отмечает FT, этот шаг осуществляется на фоне растущих доказательств того, что страны, которые находятся под масштабными санкциями США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержания торговли чувствительными товарами.

Обратите внимание! Стороны, осуществляющие платежи Ирана через традиционные финансовые каналы, рискуют быть отключенными от западных финансовых систем вследствие санкций США, ЕС и Великобритании.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против десяти юридических и физических лиц, базирующихся в Иране и Венесуэле. Причина – поставки беспилотников. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Отмечается, что эти меры дополняют санкции, которые были введены в октябре и ноябре в поддержку повторного введения 27 сентября 2025 года санкций и других ограничений ООН против Ирана.

Подчеркивается, что программы Ирана по созданию БПЛА и ракет представляют угрозу для военнослужащих США и союзников на Ближнем Востоке и дестабилизируют коммерческое судоходство в Красном море.

