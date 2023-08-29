Снова недейственные санкции: как Россия закупает оружие для убийства украинцев

Несмотря на то, что международные санкции активно рушат российскую экономику, Россия находит пути обхода запретов. В частности, использует лояльные к себе страны как прикрытие для своих махинаций.

Какие страны продают оружие России

Россия закупает дроны из Ирана. Несмотря на то, что прямо об этом сотрудничестве говорят только российские пропагандисты, иранские дроны регулярно обстреливают Украину

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Боевые дроны из Ирана доставляются в Россию через небольшие судоходные и логистические компании. Преимущественно эти перевозчики малозаметны и неизвестны.

За последний год корабли под российским флагом совершили суммарно 73 рейса. Чтобы доставить дроны из портов Ирана, судно должно пройти Каспийское море. Названия кораблей, осуществлявших эти перевозки:

"Омский-103".

"Бегей".

"Балтийский-111".

"Мусса Джалиль".

"Скиф V".

Обратите внимание! Ни один из указанных кораблей до сих пор не внесен в санкционные списки. То есть, эти суда могут свободно перевозить оружие и предоставлять России возможность обстреливать Украину.

Важно отметить, что Россия также сотрудничает с небольшими компаниями греческого, индийского и турецкого происхождения для перевозки собственных нефтепродуктов.

Откуда Россия берет деньги

Страны Запада до сих пор поддерживают торговые отношения с Россией. Анализируя санкционные списки, можно обнаружить, что менее всего ограничения коснулось ядерного сектора. "Росатом" и его дочерние компании продолжают сотрудничать со многими государствами.

Если Финляндия после начала полномасштабного вторжения решила отказываться от российского сырья, то Франция и Венгрия имеют неустойчивую позицию по этому вопросу.

Бразилия и Турция активно закупают нефтепродукты у России. А США покупают у Кремля уран для своих предприятий.