Как прожить день без света: советы экспертов
События на фоне ракетных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины все больше вызывают вопрос, как именно подготовиться к случаям, когда выключают энергоснабжение, и как это пережить.
Как рассказывает 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, будучи обычным потребителем, трудно повлиять на процессы по электроснабжению или водоснабжению.
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Эксперт отмечает, что в условиях комфорта для общества 12 часов без электричества, газа и воды – это катастрофа.
Массовые ракетные обстрелы могут продолжаться
Эксперт по ЖКУ Олег Попенко отметил, что вероятно попадания по энергетическим объектам продолжатся. Таким образом, веерные отключения могут продолжаться и весь осенне-зимний период. К этому нужно быть готовым.
Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ.
Технические повреждения таких станций можно решить и даже довольно быстро. Это происходит из-за веерных отключений, то есть ограничения электроснабжения.
По словам Максим Белявский, ведущего эксперта энергетических программ центра Разумкова, даже при худшем сценарии прерывания в электроснабжении не будут продолжаться более 12 часов.
Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки.
На Киевщине продолжительность остановки или прерванное энергоснабжение составляло не более 3 – 4 часов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась во Львовской области. Свет был восстановлен не позднее чем через 12 часов.
Что делать, когда исчезнет свет
Прежде всего к возможным перебоям света нужно быть готовым заранее, а также сохранять спокойствие в таком случае.
В первую очередь следить за информацией об отключении, как распространяемая властью или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии. Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что многоквартирный дом не будет работать. Не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.
По словам эксперта, подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще. Можно приобрести генератор – 5 киловаттный будет стоить минимально 15 тысяч гривен. Он позволит решать вопросы электроэнергии в помещении.
Генератор на 40 квартирный подъезд почти невозможно купить. Его стоимость около 700 тысяч гривен. При этом он потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.
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Если же отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:
- водой. Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.
- Туристическими примусами: газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи.
- Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными.
- Теплой одеждой, одеялами и обувью.
Когда начнется холодная зима, и от электроэнергии будет зависеть еще и теплокоммунэнерго, такие последствия от обстрелов будут более проблемными. Мы, как газифицированная страна, сильно зависим зимой от газа, потому что это тепло в большинстве домов,
– говорит Юрий Корольчук.
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