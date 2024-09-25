Какие доходы учитываются при исчислении субсидий

В Украине субсидии назначают на основе дохода конкретного домохозяйства за определенный период. Исходя из этого как раз и формируется сумма будущих выплат.

Какие доходы учитывают на субсидию

Для субсидий учитываются следующие периоды доходов украинцев:

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на неотапливаемый сезон с 1 мая за III-IV кварталы предыдущего календарного года;

на отопительный сезон с 1 октября за I-II кварталы текущего года;

два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за субсидией, если обращение происходит не в начале сезона.

Напомним! При исчислении субсидий на топливо для печей учитывается доход за предыдущий календарный год.

К доходам, которые исчисляются перед предоставлением субсидии учитывают все виды начисленных доходов, в частности заработная плата, пенсии, часть социальных выплат, стипендии.

Однако не учитываются такие выплаты: