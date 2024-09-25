Які доходи враховують на субсидію

Для субсидій враховуються наступні періоди доходів українців:

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на неопалювальний сезон з 1 травня за III-IV квартали попереднього календарного року;

на опалювальний сезон з 1 жовтня за I-II квартали поточного року;

два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за субсидією, якщо звернення відбувається не на початку сезону.

Нагадаємо! При обчислені субсидій на пальне для печей враховується дохід за попередній календарний рік.

До доходів, які обчислюються перед наданням субсидії враховують всі види нарахованих прибутків, зокрема заробітна плата, пенсії, частина соціальних виплат, стипендії.

Проте не враховуються такі виплати: