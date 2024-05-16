Болгария требует 400 миллионов евро от Газпрома: как развивается дело

Российская компания Газпром в течение долгого времени обеспечивала стабильные поставки газа в разные страны. В том числе и в Болгарию.

Почему возник конфликт

В апреле 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу. Это связано с отказом двух государств открывать счета в "Газпромбанке" в рублях.

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Болгария пыталась достичь договоренностей с Газпромом, однако успехом эти попытки не увенчались. В июне прошлого года болгарские представители впервые заговорили об иске.

Как будет действовать Болгария

Россия хотела заставить страны платить за свой газ в рублях, за несогласие "Газпром" прекращал сотрудничество в одностороннем порядке.

Болгария пока только готовит иск. Претензия будет выдвигаться от имени болгарской государственной компании "Булгаргаз".

Владимир Малинов Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Согласно оговоренным положениям, которые мы имеем с "Газпромом", мы сначала выставим претензию компании и дадим короткий срок для добровольного урегулирования претензии.

Малинов уточнил, что, если "Газпром" не отреагирует на выдвинутую претензию, болгарская компания подает иск в арбитражный суд в Париже. Сумма компенсации сейчас достигает 400 миллионов евро.