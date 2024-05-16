Чому виник конфлікт

У квітні 2022 року "Газпром" припинив постачання газу у Болгарію та Польщу. Це пов'язано з відмовою двох держав відкривати рахунки в "Газпромбанку" в рублях.

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Болгарія намагалась досягнути домовленостей з Газпромом, однак, успіхом ці спроби не увінчалися. Торік у червні болгарські представники вперше заговорили про позов.

Як діятиме Болгарія

Болгарія поки лише готує позов. Претензія висуватиметься від імені болгарської державної компанії "Булгаргаз".

Владимир Малинов

Виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії

Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії.

Малинов уточнив, що, якщо "Газпром" не відреагує на висунуту претензію, болгарська компанія подає позов у арбітражний суд в Парижі. Сума компенсації зараз сягає 400 мільйонів євро.