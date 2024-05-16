Чому виник конфлікт

У квітні 2022 року "Газпром" припинив постачання газу у Болгарію та Польщу. Це пов'язано з відмовою двох держав відкривати рахунки в "Газпромбанку" в рублях.

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Болгарія намагалась досягнути домовленостей з Газпромом, однак, успіхом ці спроби не увінчалися. Торік у червні болгарські представники вперше заговорили про позов.

Нагадаємо! Росія хотіла змусити країни сплачувати за свій газ у рублях, за незгоду "Газпром" припиняв співпрацю в односторонньому порядку.

Як діятиме Болгарія

Болгарія поки лише готує позов. Претензія висуватиметься від імені болгарської державної компанії "Булгаргаз".

Владимир Малинов Виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії.

Малинов уточнив, що, якщо "Газпром" не відреагує на висунуту претензію, болгарська компанія подає позов у арбітражний суд в Парижі. Сума компенсації зараз сягає 400 мільйонів євро.