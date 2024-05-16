Почему возник конфликт

В апреле 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу. Это связано с отказом двух государств открывать счета в "Газпромбанке" в рублях.

Читайте также Учтут ли восстановление энергетических объектов в стоимость: что будет с тарифами на свет

Болгария пыталась достичь договоренностей с Газпромом, однако успехом эти попытки не увенчались. В июне прошлого года болгарские представители впервые заговорили об иске.

Напомним! Россия хотела заставить страны платить за свой газ в рублях, за несогласие "Газпром" прекращал сотрудничество в одностороннем порядке.

Как будет действовать Болгария

Болгария пока только готовит иск. Претензия будет выдвигаться от имени болгарской государственной компании "Булгаргаз".

Владимир Малинов Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Согласно оговоренным положениям, которые мы имеем с "Газпромом", мы сначала выставим претензию компании и дадим короткий срок для добровольного урегулирования претензии.

Малинов уточнил, что, если "Газпром" не отреагирует на выдвинутую претензию, болгарская компания подает иск в арбитражный суд в Париже. Сумма компенсации сейчас достигает 400 миллионов евро.