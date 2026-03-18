Союзники выделяют помощь Украине: сколько получил Киев 18 марта

Испания объявила о новой помощи для Украины –на 1 миллиард евро. Общий объем помощи от Мадрида, с учетом последней, с начала полномасштабной войны составляет 4 миллиарда евро.

Какую помощь получила Украина?

О новом пакете помощи объявил премьер Испании Педро Санчес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Часть поддержки, которая финансируется через инструмент ЕС SAFE (Security Action for Europe) будет направлена на внедрение совместного производства в оборонной промышленности Украины.

Дорогой Президент, Испания всегда будет помогать Украине,

– сказал Педро Санчез.

Политик подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

В то же время сегодня, 18 марта, в Украину поступила помощь от Норвегии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Осло выделяет 200 миллионов долларов на бюджетную поддержку Украины. Деньги предоставят через проект Всемирного банка PEACE.

Искренне благодарны за этот своевременный вклад для сохранения макрофинансовой стабильности и непрерывной работы ключевых государственных услуг – это пример лидерства Норвегии и ее последовательной поддержки Украины в период больших вызовов,

– написала Свириденко.

Интересно! Проект PEACE в Украине мобилизовал почти 52 миллиардов долларов, из которых 13,4 миллиарда было направлено на выплату пенсий.

