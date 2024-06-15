Кто будет выплачивать Украине 50 миллиардов долларов за счет росактивов: Мелони раскрыла детали

Лидеры стран G7 подтвердили готовность выделить Украине 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет прибыли от российских активов. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала, кто их будет выплачивать.

По ее словам, европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного Группой семи механизма использования замороженных российских активов.

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Кто предоставит Украине деньги

Днем, 15 июня, на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии Джорджия Мелони заявила, что заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония, "в соответствии с конституционными ограничениями".

По состоянию на сейчас европейские государства не привлечены к этому займу. Учитывая то, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа,

– подчеркнула премьер.

Глава правительства Италии также добавила, что этот вопрос еще должен рассмотреть Европейский совет. В то же время технические вопросы предоставления займа будут решать министры финансов стран Европейского Союза.

! G7 будет направлять финансирование "на военные, бюджетные нужды Украины и потребности в восстановлении".

Накануне лидеры стран G7 подтвердили готовность выделить Украине 50 миллиардов долларов. Политики приняли декларацию, где изложили детали механизма, через который Украина получит до 50 миллиардов долларов помощи путем замороженных активов России.

В тексте говорится, что, согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов и обязана их возместить. Также страны Группы семи добавили, что наращивают коллективные усилия по ослаблению российского военно-промышленного комплекса.