Страны Запада принимают решения, которые свидетельствуют о том, что Россия будет отвечать за свою агрессию в Украине. В частности, говорится о решении стран "Большой семерки" о предоставлении Украине нового кредита за счет замороженных российских активов. Подробнее об этом процессе 24 Каналу рассказал советник председателя ОП Михаил Подоляк.

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Запад принимает постепенные решения

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов. Важной деталью является то, что эти средства будут брать из замороженных российских активов. Помощь нашему государству предоставят до конца 2024 года.

Это решение уже свидетельствует о большом шаге вперед в вопросе передачи Украине замороженных активов России. По крайней мере в таком виде.

Такая же история была с поставками оружия. Сначала "Джавелины", потом "Хаймарсы" и так далее. Так же и с разрешениями по ударам по территории Крыма и России: сначала это было категорическое нет, а потом было разрешение. Эти все решения являются медленными, но объективными. Аналогично с замороженными активами,

– отметил Михаил Подоляк.

Общая сумма замороженных российских активов на Западе составляет более 300 миллиардов долларов. Две трети этих активов хранятся в ЕС. Хотя фактически их количество может быть больше, ведь в европейские и не только страны состоятельные россияне вывезли действительно немало средств. Вероятно, понимали, что их собственное государство является бесперспективным.

"Первым шагом стало предложение использовать доходы от замороженных активов – это 3 – 7 миллиардов евро ежегодно. Сегодня сделать следующий шаг – Украине решили предоставить больше средств. Потому что, если Украине на год дадут 50 миллиардов долларов, то, безусловно, это можно будет компенсировать за счет российских активов. Это символично, потому что России показывают, что эти средства ей не вернут", – подчеркнул Подоляк.

Вероятно, будет и следующий шаг от наших партнеров, который будет заключаться в передаче всех российских активов в пользу Украины. Россия тратит на войну около 120 – 150 миллиардов в год. Поэтому, если нашему государству передадут все 300 миллиардов долларов, в Украине появится паритетная сумма денег. Не только для войны непосредственно, но и для восстановления инфраструктуры.

Россия не получит свои средства

Михаил Подоляк отметил, что передача Украине финансовой помощи за счет российских активов является политическим решением, которое фиксирует, что:

Россия уже не получит этих активов;

замороженные активы России должны компенсировать все, что Россия разрушает;

единственным приобретателем этих активов должна быть Украина в том или ином формате.

Это хорошие политические решения, которые сигнально влияют не только на Украину, Россию или ЕС, но и на страны Глобального Юга и нейтральные страны. Они говорят, что Россия постепенно, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, выводится из глобального бизнес-процесса. Это приведет к окончательной изоляции России,

– подытожил Подоляк.

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