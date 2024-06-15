По ее словам, европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного "Группой семи" механизма использования замороженных российских активов.

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Кто предоставит Украине деньги

Днем, 15 июня, на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии Джорджия Мелони заявила, что заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония, "в соответствии с конституционными ограничениями".

По состоянию на сейчас европейские государства не привлечены к этому займу. Учитывая то, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа,

– подчеркнула она.

Глава правительства Италии также добавила, что этот вопрос еще должен рассмотреть Европейский совет. В то же время технические вопросы предоставления займа будут решать министры финансов стран Европейского Союза.

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Накануне лидеры стран G7 подтвердили готовность выделить Украине 50 миллиардов долларов. Политики приняли декларацию, в которой изложили детали механизма, через который Украина получит до 50 миллиардов долларов помощи путем замороженных активов России.

В тексте говорится, что, согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов и обязана их возместить. Также страны "Большой семерки" добавили, что наращивают коллективные усилия по ослаблению российского военно-промышленного комплекса.