За її словами, європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого "Групою семи" механізму використання заморожених російських активів.

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Хто надасть Україні гроші

Вдень, 15 червня, на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії Джорджія Мелоні заявила, що позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть Сполучені Штати, Канада, Велика Британія і, ймовірно, Японія, "відповідно до конституційних обмежень".

Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики,

– наголосила вона.

Очільниця уряду Італії також додала, що це питання ще повинна розглянути Європейська рада. Водночас технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн Європейського Союзу.

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Напередодні лідери країн G7 підтвердили готовність виділити Україні 50 мільярдів доларів. Політики ухвалили декларацію, в якій виклали деталі механізму, через який Україна отримає до 50 мільярдів доларів допомоги шляхом заморожених активів Росії.

У тексті йдеться, що, згідно з даними Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму понад 486 мільярдів доларів і зобов'язана їх відшкодувати. Також країни "Великої сімки" додали, що нарощують колективні зусилля з ослаблення російського військово-промислового комплексу.