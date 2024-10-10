Рост налогов без какого-либо смягчения: депутаты отклонили важную правку
Источник:Даниил Гетманцев
Депутаты отклонили правку, которая должна была смягчить последствия повышения налогов. Она предусматривала уменьшение финансовой нагрузки на предпринимателей и граждан, однако она не была поддержана в парламенте.
Какую правку о смягчении налогов не поддержали
Речь идет о льготах для ФЛП по неуплате военного сбора во время больничного или отпуска, а также в случае, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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Кроме того, предусматривалось отсрочка уплаты военного сбора за первый месяц после вступления в силу закона, а также неприменение штрафов за неуплату сбора в октябре.
По его словам, депутаты также не поддержали:
- неприменение ставки 5% к доходам, которые подлежат годовому декларированию по итогам 2024 года (что важно для ФЛП на общей системе и иностранных доходов);
- отмена обязанности уплаты ВС для ФЛП, которые прекратили предпринимательскую деятельность между 1 октября и вступлением в силу закона;
- возможность зачисления ВС при расчете МПЗ для плательщиков ЕН, для которых вводится ВС;
- четкий алгоритм действий для налоговых агентов по выплаченным авансам по зарплатам при переходе к новой ставке в середине месяца;
- освобождение от уплаты ВС для электронных резидентов (е-резидентов).