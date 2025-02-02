IT-индустрия в условиях войны: как руководители оценивают ситуацию и какие прогнозы

Несмотря на войну, IT-сфера развивается. Конечно, не так быстро, как до 2022 года, однако есть и положительные моменты.

Как айтишники видят свое будущее, передает 24 Канал.

Смотрите также Куда Украина экспортировала IT-услуги в 2024 году и насколько выгодно это было

Прогнозы по развитию IT в Украине

В 2023 году 35% специалистов были полны оптимизма. В прошлом году эта цифра снизилась на 10%. Положительные экономические ожидания по развитию отрасли имеет только четверть ІТ-специалистов.

В целом во время войны доля положительно настроенных IТ-специалистов уменьшилась в 2,5 раза, потому что в 2022 году этот показатель достигал 64%.

Руководители ІТ-компаний настроены негативно. Они обращают внимание на потерю позиций индустрией в краткосрочной перспективе. Впрочем, 44% CEO ожидают, что оборот бизнеса возрастет. Треть прогнозирует возможные сокращения объемов предпринимательской деятельности.

Руководитель департамента исследований Львовского IТ Кластера Ярина Возняк говорит, что украинскому IТ-сектору сложно конкурировать за клиента на глобальном рынке. Не все в мире хотят работать со страной, которая "имеет военные риски". Поэтому с началом полномасштабного вторжения 60% компаний имели случаи расторжения контрактов с клиентами.

За это время выросла доля компаний, у которых активные проекты подходят к завершению, а новых заказов нет – с 15% в 2023 году до более 37% в 2024 году. (...) Из-за трудностей с поиском новых клиентов ряд компаний был вынужден прекратить сотрудничество со своими сотрудниками. Так за последний год темп сокращений IТ-специалистов вырос в 27% компаний,

– приводит данные она.

Положительным во время войны является общее самочувствие компаний, то есть деловая активность, финансовая стабильность и настроения внутри команды. По оценкам СЕО, в 2024 году более 45% считали себя "здоровыми" в противовес 41% в 2023 году. В 2022 году такими себя считали 78% компаний.