Детали передает 24 Канал. Интересно, что количество новых технологических компаний в Украине выросло.

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Данные об экспорте IT-услуг из Украины в 2024 году

В прошлом году наибольшие доходы отрасли принесли США, обеспечив 2,397 миллиарда долларов валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.

На втором месте Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 564,98 миллиона долларов (8,8%). Третье место у Мальты с 501,19 миллиона долларов (7,8%), далее Кипр с 394,49 миллиона долларов (6,1%). Первую пятерку замыкает Израиль с 296,66 миллиона долларов (4,6%).

Много выручки принесли Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны составляют вторую пятерку. А в целом приведенные 10 стран обеспечили 5,15 миллиарда долларов, или 79,9% объемов экспортной выручки за IT-услуги в 2024 году.

Из каких стран в 2024 году увеличивались валютные поступления:

Гибралтар +155,2%

Австралия +25,3%

Объединенные Арабские Эмираты +25,3%

Болгария +25,2%

Испания +22,4%

А больше всего сократился объем экспорта IT-услуг в 2024 году в Швецию (26,7%), Венгрию (19,4%), Италию (19,0%), Литву (18,8%), Норвегию (16,7%).