Деталі передає 24 Канал. Цікаво, що кількість нових технологічних компаній в Україні зросла.

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Дані про експорт IT-послуг з України у 2024 році

Торік найбільші доходи галузі принесли США, забезпечивши 2,397 мільярда доларів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

На другому місці Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії з 564,98 мільйона доларів (8,8%). Третє місце в Мальти з 501,19 мільйона доларів (7,8%), далі Кіпр з 394,49 мільйона доларів (6,1%). Першу п'ятірку замикає Ізраїль із 296,66 мільйона доларів (4,6%).

Багато виторгу принесли Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об'єднані Арабські Емірати. Ці країни складають другу п'ятірку. А загалом наведені 10 країн забезпечили 5,15 мільярда доларів, або ж 79,9% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2024 році.

З яких країн у 2024 році збільшувалися валютні надходження:

Гібралтар +155,2%

Австралія +25,3%

Об'єднані Арабські Емірати +25,3%

Болгарія +25,2%

Іспанія +22,4%

А найбільше скоротився обсяг експорту IT-послуг у 2024 році до Швеції (26,7%), Угорщини (19,4%), Італії (19,0%), Литви (18,8%), Норвегії (16,7%).