Як айтівці бачать своє майбутнє, передає 24 Канал.

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Прогнози щодо розвитку IT в Україні

У 2023 році 35% фахівців були сповнені оптимізму. Торік ця цифра знизилася на 10%. Позитивні економічні очікування щодо розвитку галузі має лише чверть ІТ-спеціалістів.

Загалом під час війни частка позитивно налаштованих ІТ-спеціалістів зменшилася у 2,5 раза, бо у 2022 році цей показник сягав 64%.

Керівники ІТ-компаній налаштовані негативно. Вони звертають увагу на втрату позицій індустрією у короткостроковій перспективі. Втім, 44% CEO очікують, що оборот бізнесу зросте. Третина прогнозує можливі скорочення обсягів підприємницької діяльності.

Керівниця департаменту досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк говорить, що українському ІТ-сектору складно конкурувати за клієнта на глобальному ринку. Не всі у світі хочуть працювати з країною, яка має "воєнні ризики". Через це з початком повномасштабного вторгнення 60% компаній мали випадки розірвання контрактів з клієнтами.

За цей час зросла частка компаній, у яких активні проєкти підходять до завершення, а нових замовлень немає – з 15% у 2023 році до понад 37% у 2024 році. (...) Через труднощі з пошуком нових клієнтів низка компаній була змушена припинити співпрацю зі своїми співробітниками. Так за останній рік темп скорочень ІТ-фахівців зріс у 27% компаній,

– наводить дані вона.

Позитивним під час війни є загальне самопочуття компаній, тобто ділова активність, фінансова стабільність та настрої всередині команди. За оцінками СЕО, у 2024 році понад 45% вважали себе "здоровими" на противагу 41% у 2023 році. У 2022 році такими себе вважали 78% компаній.