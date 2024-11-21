Италия выделит Украине средства на восстановление энергетической инфраструктуры

Италия планирует выделить двести миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины, поврежденной в результате российских атак. Кроме того, Украина с Италией обсудили перспективы дальнейшего бизнес-сотрудничества.

Сотрудничество Украины и Италии: сотрудничество Украины и Италии

Такие намерения озвучил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Укринформ".

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Мы хотим работать над восстановлением Украины еще во время войны и решили инвестировать 200 млн евро, чтобы Украина могла отстроить электросеть, разрушенную в результате российских атак. Потому что мы не можем позволить, чтобы "генерал Зима" стал союзником России,

– отметил министр.

Он также выразил надежду, что итальянские компании присоединятся к восстановлению Украины, а украинский бизнес, в свою очередь, будет представлен в Италии.

Энергосистема Украины снова подверглась атаке

17 ноября Россия осуществила уже десятую за год атаку на энергетическую инфраструктуру. Ударам подверглись теплоэлектростанции компании ДТЭК, где было серьезно повреждено энергетическое оборудование.

После завершения обстрелов работники предприятий сразу начали ликвидацию последствий и восстановление работы поврежденного оборудования.

Российские войска практически уничтожили теплогенерационную и теплораспределительную инфраструктуру Украины.

Обратите внимание! Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что Украина имеет потенциал пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если удастся сохранить критические объекты энергосистемы, которые остались после предыдущих атак.