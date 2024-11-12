Из-за "тысячи Зеленского" в Украине может вырасти инфляция

12 ноября 2024, 13:33
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Автор: Анастасия Зорик

Выплата Зеленского и учительская доплата могут повлиять на уровень инфляции в Украине. Этот показатель, вероятно, вырастет на 0,5 – 1%.

Что происходит в украинской экономике

Председатель правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова сообщила, что влияние этих выплат будет несущественным, учитывая нынешнюю экономическую конъюнктуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Медиацентр Украины.

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Елена Коробкова

Председатель правления "Лига банков Украины"

Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов.

Коробкова уточняет, что сейчас экономика Украины демонстрирует восстановление. В частности, об этом свидетельствует рост ВВП. Прогноз относительно этого показателя был улучшен, увеличен до 4%.

По мнению Коробковой, основными причинами улучшения экономической ситуации являются:

  • денежная поддержка от международных партнеров;
  • адаптация бизнеса к нынешней ситуации;
  • положительные прогнозы, относительно будущей урожайности.