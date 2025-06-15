15 июня, 11:30
Может ли потерять льготник помощь при смене места жительства
Основні тези
- Льготник, меняющий место жительства, должен внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, в течение 30 дней.
- Изменения можно внести лично в сервисном центре ПФУ, по почте, онлайн через вебпортал ПФУ и тому подобное.
Часто бывают ситуации, когда льготник, получавший помощь от государства, меняет место жительства. В таком случае появляются сомнения относительно того, нужно ли подавать заявление о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Что делать, если сменил место жительства
В случае, когда льготник. получавший помощь по фактическому и по зарегистрированному месту жительства, меняет жилье, то ему придется внести некоторые изменения, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Время для того, чтобы изменить данные и уведомить орган ПФУ, составляет до 30 дней. Во время этого срока следует подать новую заявку для продолжения получения помощи.
Какие есть способы внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготу:
- обратиться в любой сервисный центр ПФУ лично,
- также, это можно сделать по почте, отправив документы на адрес органа,
- есть вариант подачи информации онлайн, то есть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дия.