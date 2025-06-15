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Экономика Соцвыплаты Может ли потерять льготник помощь при смене места жительства
15 июня, 11:30
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Может ли потерять льготник помощь при смене места жительства

Валерия Городинская
Основні тези
  • Льготник, меняющий место жительства, должен внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, в течение 30 дней.
  • Изменения можно внести лично в сервисном центре ПФУ, по почте, онлайн через вебпортал ПФУ и тому подобное.

Часто бывают ситуации, когда льготник, получавший помощь от государства, меняет место жительства. В таком случае появляются сомнения относительно того, нужно ли подавать заявление о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Что делать, если сменил место жительства

В случае, когда льготник. получавший помощь по фактическому и по зарегистрированному месту жительства, меняет жилье, то ему придется внести некоторые изменения, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Время для того, чтобы изменить данные и уведомить орган ПФУ, составляет до 30 дней. Во время этого срока следует подать новую заявку для продолжения получения помощи.

Какие есть способы внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготу:

  • обратиться в любой сервисный центр ПФУ лично,
  • также, это можно сделать по почте, отправив документы на адрес органа,
  • есть вариант подачи информации онлайн, то есть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дия.