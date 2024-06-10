Повлияет ли рост тарифа на размер субсидии

С 1 июня тариф на электроэнергию вырос почти вдвое, достигнув 4,32 гривны за киловатт-час. Соответственно, коммунальные платежи украинцев также должны увеличиться.

Как изменится размер субсидии

В июне субсидия значительного количества граждан изменится. Это связано с ростом тарифа на свет.

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Чиновница Дарья Марчак отметила, что субсидия граждан пересчитывается автоматически, с учетом внесенных изменений. Лично обращаться в ответственные органы для этого не нужно.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Относительно повышения тарифов и субсидий, хочу всех успокоить, потому что механизм субсидий работает так, что если тариф повышается, а вы семьей, которая получает субсидии, то субсидия вам будет пересчитана автоматически.

Как получить субсидию

Процесс перерасчета субсидий был автоматизирован еще в январе 2023 года.

Чтобы оформить субсидию, нужно подать специальное заявление в ответственные органы. Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн. В частности, через приложение "Дия".

К заявлению, необходимо также приложить следующие документы:

декларация о доходах и расходах членов домохозяйства;

справка о доходах;

удостоверение личности заявителя.

Субсидию могут получить и арендаторы помещения. Для этого к перечню документов добавляется договор аренды.