Як зміниться розмір субсидії
У червні субсидія значної кількості громадян зміниться. Це пов'язано зі зростанням тарифу на світло.
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Урядовиця Дарина Марчак наголосила, що субсидія громадян перераховується автоматично, з урахуванням внесених змін. Особисто звертатись у відповідальні органи для цього непотрібно.
Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована автоматично.
Як отримати субсидію
Щоб оформити субсидію, потрібно подати спеціальну заяву у відповідальні органи. Зробити це можна як офлайн, так і онлайн. Зокрема, через застосунок "ДІя".
До заяви, необхідно також додати такі документи:
- декларація про доходи і витрати членів домогосподарства;
- довідка про доходи;
- посвідчення особи заявника.