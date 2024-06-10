Як зміниться розмір субсидії

У червні субсидія значної кількості громадян зміниться. Це пов'язано зі зростанням тарифу на світло.

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Урядовиця Дарина Марчак наголосила, що субсидія громадян перераховується автоматично, з урахуванням внесених змін. Особисто звертатись у відповідальні органи для цього непотрібно.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована автоматично.

Нагадаємо! Процес перерахунку субсидій було автоматизовано ще у січні 2023 року.

Як отримати субсидію

Щоб оформити субсидію, потрібно подати спеціальну заяву у відповідальні органи. Зробити це можна як офлайн, так і онлайн. Зокрема, через застосунок "ДІя".

До заяви, необхідно також додати такі документи:

декларація про доходи і витрати членів домогосподарства;

довідка про доходи;

посвідчення особи заявника.

Зверніть увагу! Субсидію можуть отримати і орендарі приміщення. Для цього до переліку документів додається договір оренди.