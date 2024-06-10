Як зміниться розмір субсидії

У червні субсидія значної кількості громадян зміниться. Це пов'язано зі зростанням тарифу на світло.

Читайте також Зарплата в Україні зросла майже на чверть: де українці заробляють найбільше

Урядовиця Дарина Марчак наголосила, що субсидія громадян перераховується автоматично, з урахуванням внесених змін. Особисто звертатись у відповідальні органи для цього непотрібно.

Дарина Марчак

Перша заступниця міністра соціальної політики

Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована автоматично.

Як отримати субсидію

Щоб оформити субсидію, потрібно подати спеціальну заяву у відповідальні органи. Зробити це можна як офлайн, так і онлайн. Зокрема, через застосунок "ДІя".

До заяви, необхідно також додати такі документи:

  • декларація про доходи і витрати членів домогосподарства;
  • довідка про доходи;
  • посвідчення особи заявника.