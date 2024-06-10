Как изменится размер субсидии
В июне субсидия значительного количества граждан изменится. Это связано с ростом тарифа на свет.
Читайте также Зарплата в Украине выросла почти на четверть: где украинцы зарабатывают больше всего
Чиновница Дарья Марчак отметила, что субсидия граждан пересчитывается автоматически, с учетом внесенных изменений. Лично обращаться в ответственные органы для этого не нужно.
Относительно повышения тарифов и субсидий, хочу всех успокоить, потому что механизм субсидий работает так, что если тариф повышается, а вы семьей, которая получает субсидии, то субсидия вам будет пересчитана автоматически.
Как получить субсидию
Чтобы оформить субсидию, нужно подать специальное заявление в ответственные органы. Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн. В частности, через приложение "Дия".
К заявлению, необходимо также приложить следующие документы:
- декларация о доходах и расходах членов домохозяйства;
- справка о доходах;
- удостоверение личности заявителя.