Как изменится размер субсидии

В июне субсидия значительного количества граждан изменится. Это связано с ростом тарифа на свет.

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Чиновница Дарья Марчак отметила, что субсидия граждан пересчитывается автоматически, с учетом внесенных изменений. Лично обращаться в ответственные органы для этого не нужно.

Дарья Марчак

Первый заместитель министра социальной политики

Относительно повышения тарифов и субсидий, хочу всех успокоить, потому что механизм субсидий работает так, что если тариф повышается, а вы семьей, которая получает субсидии, то субсидия вам будет пересчитана автоматически.

Как получить субсидию

Чтобы оформить субсидию, нужно подать специальное заявление в ответственные органы. Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн. В частности, через приложение "Дия".

К заявлению, необходимо также приложить следующие документы:

  • декларация о доходах и расходах членов домохозяйства;
  • справка о доходах;
  • удостоверение личности заявителя.