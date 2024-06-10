Хто отримує найвищі зарплати

За даними Держстату, працівники у секторі інформаційних технологій та телекомунікацій традиційно мають найвищі зарплати. У цій галузі середня заробітна плата становить 49 473 гривень, що на 35,6% більше, ніж у попередньому році.

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Сектор фінансів і страхової справи відзначається високим рівнем доходів, де середня заробітна плата становить 39 116 гривень, що перевищує показник минулого року на 18,2%. Водночас працівники авіаційного сектору також отримали зростання доходів. Їх середньомісячна заробітна плата становить 34 699 гривень. Це на 30% більше порівняно з попереднім роком.

Зверніть увагу! У першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.

У невиробничому секторі економіки найвищі середні зарплати мають працівники у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 26,3 тисячі гривень. Дещо нижчі зарплати в галузі державного управління, оборони та соціального страхування, де середній дохід складає 23 376 гривень.

А хто отримує найнижчі зарплати

При цьому, найнижчі заробітні плати зафіксовані у секторах культури, освіти та мистецтва. Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних установ заробляють у середньому 11 063 гривень. Це становить лише на 15,1% більше порівняно з попереднім роком.

Цікаво! У галузі творчості, мистецтва та розваг середня зарплата складає 11 532 гривень (+13,6%), а в освіті — 12 649 гривень (+14,4%).