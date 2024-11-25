Другие критерии для выплат и новая помощь: что ожидает ВПЛ в 2025 году

На выплаты для внутренне перемещенных лиц в бюджете Украины на 2025 год выделили около 48,6 миллиарда гривен. Однако вскоре ВПЛ смогут получать новый вид помощи от государства.

Что ожидает ВПЛ в 2025 году

В частности ежегодно помощь для внутренне перемещенных лиц уменьшается, пишет 24 канал, со ссылкой на нардепа, члена Комитета Верховной Рады по правам человека Максима Ткаченко.

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В 2022-м эта сумма была около 73 миллиардов гривен, в 2023-м - 57 миллиардов гривен. Как видим, ежегодно, к сожалению, она уменьшается,

– отметил Ткаченко.

В то же время политик высказал мнение, что из-за нехватки средств могут появиться новые критерии от Министерства социальной политики для выплаты помощи ВПЛ. Таким образом удастся уменьшить количество получателей помощи.

Максим Ткаченко рассказал, что с марта выплат лишили две трети ВПО, то есть более 60%. Подобные решения правительства противоречат заявлению Владимира Зеленского о сохранении выплат в 2024 году.

Уверен: именно из-за лишения выплат на проживание многие из ВПЛ приняли непростое решение и вернулись домой - на прифронтовую территорию и даже в оккупацию,

– заявил народный депутат.

Новая помощь для ВПЛ

Вскоре внутренне перемещенные лица смогут получать еще один новый вид помощи. Речь идет о субсидиях на аренду жилья.

Согласно словам Ткаченко, на реализацию этого проекта в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов гривен. Министерство социальной политики уверяет, что оформление подобных субсидий начнется с середины января 2025 года.

Кто имеет право на субсидию Право на такую субсидию будут иметь семьи переселенцев, которые тратят более 30% общих доходов на аренду. Однако если доходы семьи не превышают 5 840 гривен на одного человека, то помощь будет покрывать большую часть стоимости аренды.

Обратите внимание! Субсидии для аренды жилья будет назначать Пенсионный фонд. Поэтому ВПЛ должны будут зарегистрировать там договор аренды.