Сколько можно получить за сдачу 200 евро сегодня

Курс евро в Украине стабилен. Статистика показывает, что валюта подешевела, однако на самом деле эти изменения незначительны и малозаметны.

Какой курс евро в Украине сейчас 29 января НБУ установил курс на уровне 43,78 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Европейский Союз готовится отключить еще 15 российских банков от SWIFT В обменниках средний курс установлен такой: покупка происходит в среднем по 44 гривны за евро;

продажа – 44,23 гривны за евро. В банках ситуация радикально отличается: покупка осуществляется по среднему курсу 43,75 гривны за евро;

продажа происходит в среднем по – 44,30 гривен за евро. За сколько можно купить 200 евро сегодня купить 200 евро в банке сегодня можно в среднем за 8 860 гривен;

сегодня можно в среднем за 8 860 гривен; а вот приобрести 200 евро в обменнике можно ориентировочно за 8 846 гривен. Сколько можно получить, если обменять 200 евро сегодня при сдаче 200 евро в банке можно выручить в среднем 8 750 гривен;

можно выручить в среднем 8 750 гривен; если обменивать 200 евро в обменнике можно получить примерно 8 800 гривен.