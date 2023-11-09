НКРЭКУ установила новые предельные цены на спотовом рынке: кто будет платить больше

НКРЭКУ установила предельные максимальные и минимальные цены на электроэнергию для тех, кто платит тариф по рыночной стоимости. Изменения вступят в силу 30 ноября.

Какими теперь будут нормы НКРЭКУ

Согласно решению комиссии, сутки будут разделяться на 4 зоны. Цены на ВДР и РДН изменяются в соответствии с временем, когда будет осуществляться потребление.

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Как выглядят обновленные тарифы:

с 23:00 до 7:00 – минимальная нагрузка на систему – 3 тысячи гривен за мегаватт-час;

с 7:00 до 8:00; с 11:00 до 17:00 – средняя нагрузка – 5 600 гривен за мегаватт-час;

с 8:00 до 11:00 – повышенная нагрузка – 6 900 гривен за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 – максимальная нагрузка – 7 500 гривен за мегаватт-час.

Несмотря на предыдущие ожидания, прайс-кеп с 22:00 до 23:00 установлен на уровне 7 500 гривен за мегаватт-час. Первоначально было запланировано зафиксировать его в размере 5 600 гривен за мегаватт-час

Первоначально обновление должно было вступить в действие 10 ноября. Однако, во время заседания, комиссия решила отсрочить этот этап, чтобы потребители могли подготовиться. На отсрочке настоял председатель НКРЭКУ – Константин Ущаповский.

По состоянию на данный момент, просмотр прайс-кепа происходит каждые 6 месяцев. Член комиссии Валерий Тарасюк считает, что НКРЭКУ постепенно двигается к либерализации рынка. По его мнению, снижать прайс-кеп неправильно, поскольку, таким образом, не удастся поддерживать систему сохранения энергии.