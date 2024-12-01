Новые правила бронирования, тысяча Зеленского, более высокие налоги и елка: что изменится с 1 декабря

Декабрь принесет украинцам ряд важных изменений. Восстанавливается возможность бронирования работников для критически важных предприятий, начинаются выплаты "тысячи Зеленского", а на Софийской площади в Киеве установят главную елку страны. Что еще ждет украинцев в последний месяц 2024 года, читайте дальше.

Бронирование с 1 декабря: новые правила и главные изменения

С 1 декабря 2024 года заработает обновленный Порядок бронирования военнообязанных, а также возобновится услуга бронирования через портал "Дия", которая была недоступна с 20 октября.

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В соответствии с обновленным порядком, предусматриваются следующие основные нововведения:

Электронный формат бронирования

Подать заявку на бронирование работника теперь можно исключительно через мобильное приложение "Дия". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального марафона отметил, что такой подход обеспечивает быстрое присвоение статуса бронирования и его отображение в электронной системе.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Теперь с 1 декабря восстанавливается сам процесс бронирования через портал "Дия". То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате.

Новые критерии для бронирования

Для бронирования работник должен находиться на воинском учете, работать на критически важном предприятии, получать зарплату не менее 20 000 гривен, иметь уточненные военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Действие старых бронирований ограничено

Бронирования, действующие по состоянию на 23 ноября 2024 года, остаются в силе до 28 февраля 2025 года. После этого предприятия должны повторно подать заявки через "Дию". В случае неподачи заявки бронирование будет аннулировано.

Новые критерии для определения критически важного предприятия

Для получения статуса критически важного предприятия компания должна соответствовать двум основным критериям: средняя заработная плата на предприятии должна быть не менее 20 000 грн, а также отсутствуют долги перед государственным или местным бюджетами.

Количество забронированных работников уменьшается

Общая доля военнообязанных работников с бронированием не должна превышать 50%. Исключения возможны только по решению министра обороны.

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, только 12% украинских предприятий имеют статус критически важных, но именно они обеспечивают около 67% доходов всех компаний страны. То есть это все еще является ключевым источником для обороны, однако требует тщательных проверок.

Что показал аудит бронирований Аудит показал злоупотребления у 5% таких предприятий. А именно – снижение зарплат после получения статуса или искусственное увеличение количества забронированных работников.

Тысяча Зеленского: кто, когда и как получит средства

С 1 декабря в Украине также начинаются выплаты по программе Зимняя еПоддержка, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Каждый гражданин сможет получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен, которая будет доступна до конца февраля 2025 года.

Заявка на получение помощи в размере 1 000 гривен может быть подана в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого из детей,

– сказано в постановлении кабмина.

Помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, если ему по состоянию на 1 декабря исполнилось 18 лет.

При наличии у получателя помощи детей, подача заявки через "Дию" возможна только при наличии электронного отображения актовой записи об их рождении. При подаче заявки одним из родителей на каждого из детей формируется отдельная заявка.

Полученные деньги можно будет использовать для:

оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных платежей и электроэнергии;

покупки железнодорожных билетов;

приобретения лекарственных средств украинского производства;

покупки книг и оплаты культурных услуг;

пополнения мобильного счета;

донатов в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Выплаты будут начисляться на специальную карту программы "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства, необходимо выполнить несколько шагов:

Подать заявление в отделении или мобильном приложении банка и указать необходимые сведения. Предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений закона "О банках и банковской деятельности" в отношении банковской тайны, согласие на передачу информации о платежных операциях и разрешение на обработку персональных данных. Открыть спецсчет для зачисления выплат на карту. Выбрать в мобильном приложении "Дия" услугу "Кэшбек "Сделано в Украине" и пройти электронную идентификацию.

Обратите внимание! Оформить карту в программе "Национальный кэшбек" можно в банках-участниках программы (Приватбанк, Ощадбанк, Sense Bank, А-банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Монобанк, Укрэксимбанк, Глобус, Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр).

Можно ли получить тысячу Зеленского не через Дию Пенсионеры старше 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию или социальную помощь через АО "Укрпочта", смогут там же получить тысячу гривен. Полученные в рамках программы поддержки средства могут быть использованы до 31 декабря 2025 года.

Для кого повысятся налоги с 1 декабря

17 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов. А уже 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об их "историческом повышении".

Для чего Украине повышение налогов Налоговые изменения направлены на обеспечение финансирования Сил обороны Украины, в частности на выплаты военным, приобретение техники и строительство фортификационных сооружений. Повышение налогов позволит увеличить поступления в госбюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025 году.

Обновленный законопроект содержит ряд налоговых изменений, среди которых:

военный сбор для ФЛП I и II групп – 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы);

1% военного сбора с оборота для ФЛП III группы;

25% налога на прибыль для финансовых учреждений;

помесячная отчетность по НДФЛ (для экономического бронирования);

авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций;

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Наиболее значимым для рядовых граждан является изменение военного сбора – его увеличение с 1,5% до 5%, что означает повышение налоговой нагрузки на официальные заработные платы.

"Зимняя поддержка" от Правительства: кто получит деньги на детей

С 1 декабря правительство продолжает добавлять в комплексный пакет "Зимней поддержки" новые инициативы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля. В частности, Шмыгаль выделил программу "Теплая зима". Это единовременная денежная помощь, которая предоставляется на детей в зимний период в размере 6 500 гривен.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПО, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой.

В то же время Кабмин также принял решение о дополнительной помощи на детей-сирот. Как стало известно, на День Святого Николая такие дети получат по 1 000 гривен. Выплаты будут осуществлены 6 декабря.

Ко Дню Святого Николая дети-сироты и дети лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка,

– сказал Шмыгаль.

При этом, как отмечается, деньги на специальном счете можно будет использовать до 31 декабря 2025 года. А чтобы получить свою тысячу гривен, нужно подать соответствующую заявку в течение декабря-января. Деньги поступят на карточку "Национального кэшбека".

Повышение пенсий в декабре: кто и сколько получит

В декабре 2024 года пенсионные выплаты вырастут для отдельных категорий пенсионеров. В первую очередь речь идет о возрастных надбавках, которые получат те, кому в декабре исполнится 70, 75 или 80 лет. Впрочем при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Таким образом, размер надбавок составляет:

300 гривен – для лиц 70 – 75 лет,

456 гривен – для лиц 75 – 80 лет,

570 гривен – для лиц 80+ лет.

Напомним! Также пенсионерам будет доступна государственная помощь в размере 1 000 гривен. Она будет предоставлена всем пенсионерам, проживающих в Украине, в рамках программы еПоддержка.

В то же время продлена программа дополнительной денежной помощи для пенсионеров от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) до декабря 2024 года включительно. Она направлена на поддержку лиц, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Условия получения помощи следующие:

Проживание на территориях активных или возможных боевых действий; Получение социальной помощи от государства в размере менее 3 250 гривен в месяц. Отсутствие выплат для ВПЛ или другой международной денежной помощи.

Обратите внимание! Сумма помощи рассчитывается как разница между 3 250 гривен и размером уже полученной социальной помощи. Например, если пенсионер получает 2 700 гривен, то дополнительная выплата составит 550 гривен.

Как осуществляется выплата:

Средства поступают на банковский счет или доставляются адресно через Укрпочту.

Банковские переводы уже активны, а доставка через Укрпочту начнется через несколько недель.

Нужно ли подавать заявку на выплату ООН Списки получателей формируются автоматически на основе государственных реестров. ВПП ООН самостоятельно направляет выплаты тем, кто соответствует критериям.

Какие тарифы на коммунальные услуги будут действовать в декабре

Сколько будет стоить свет

Согласно постановлению Кабмина, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей остаются неизменными, таким образом в декабре тариф будет составлять:

Стандартный – составляет 4,32 гривны за киловатт-час .

. Для потребителей, которые используют двухзонные счетчики: в ночное время, то есть с 23:00 до 07:00, действует пониженный тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

Важно! Потребители с электроотопительными системами, которые используют до 2 000 киловатт в месяц, будут платить 2,64 гривны за киловатт-час до завершения отопительного сезона (30 апреля 2025 года).

Тарифы на газ

Стоимость газа для бытовых потребителей остается неизменной в декабре. Для тех, кто пользуется тарифным планом "Нафтогаз Украины", цена составляет 7,96 гривны за кубометр. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Для потребителей, которые являются клиентами других газоснабжающих компаний, стоимость колебаться в пределах от 7,96 гривны до 9,99 гривны за кубометр.

Цена воды в декабре

Стоимость водоснабжения для жителей городов остается на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако в некоторых общинах тарифы могут меняться по решению местных властей без согласования с НКРЭКУ.

Обратите внимание! Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сохраняет официальные тарифы на воду без изменений с 1 июня 2023 года.

Порядок начисления субсидий меняется

С 1 декабря порядок начисления субсидий меняется: их будут назначать с месяца, когда были поданы документы. Если документы поданы до 30 ноября включительно, то субсидия будет начислена с начала отопительного сезона, то есть с октября.

Заметьте! В случае обращения после 1 декабря помощь будут назначать только с месяца подачи заявки.

В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Обращение, поданные с 1 декабря, учитываются только с месяца, в котором их подали,

– объяснили в Пенсионном фонде.

При подаче документов после старта отопительного сезона подход к расчету доходов будет отличаться:

Для пенсионеров будут учитывать пенсию за месяц, который предшествует месяцу, идущему до момента обращения. Например, если заявку подали в декабре, будет учитываться пенсия за октябрь.

будут учитывать пенсию за месяц, который предшествует месяцу, идущему до момента обращения. Например, если заявку подали в декабре, будет учитываться пенсия за октябрь. Для работающих лиц в составе домохозяйства будут учитывать доходы за два квартала, которые предшествуют месяцу, идущему перед месяцем подачи заявки.

Как подать документы на субсидию Заявку на субсидию можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, по почте в территориальный орган Фонда, или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Будет ли снег на Николая, Рождество и Новый год

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала для 24 Канала, что пока рано давать точные прогнозы относительно погоды на Рождество и Новый год 2024 года. Однако, по предварительным расчетам, начало декабря обещает быть без осадков с умеренными зимними температурами.

С такой заблаговременностью давать какие-то практические показатели на 25 или 31 декабря мы не можем. Еще рано,

– сказала синоптик.

Вероятно, 6 декабря, на праздник Николая по новому стилю, также обойдется без осадков. В целом ожидается погода без сильных морозов и чрезмерного тепла – в пределах климатической нормы.

Если говорить, что по новому стилю Николая 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться. По расчетам на сегодня, начало декабря у нас без осадков, с умеренными зимними температурами. То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур,

– резюмирует Птуха.

Напомним, что официальными выходными в декабре являются только субботы и воскресенья. Ведь в условиях военного положения Рождество Христово, которое сейчас отмечается 25 декабря, не является официальным выходным днем, как и Новый год. Однако работодатели в частном секторе могут устанавливать дополнительные выходные для сотрудников.