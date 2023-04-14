Как могут измениться тарифы на электроэнергию для богатых и малообеспеченных украинцев

Правительство рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения. С 2019 года цена электроэнергии сдерживалась на текущем уровне благодаря компенсации от государства (ПСО).

В марте механизм ПСО продлили до 30 апреля. В случае, если этот режим не будет продлен, правительство должно предложить новый механизм.

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Предложения по пересмотру тарифов нарабатываются рабочими группами Кабмина, Минэнерго и НКРЭКУ. В настоящее время существует несколько концепций, наиболее популярной из которых является механизм с разделением потребителей на две категории: с ежемесячным потреблением до 1 тысячи кВт-ч и свыше этого объема.

Этот вариант нацелен на достижение справедливости для потребителей. Для состоятельных людей, использующих более тысячи киловатт-часов в месяц, обсуждается установление тарифа 6-6,2 гривны. Его планируют установить на длительный период, например, на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть.

По категории с потреблением до тысячи киловатт продолжаются консультации. Обсуждается увеличение на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне,

– рассказывает один из представителей рабочей группы.

Решения о пересмотре тарифов могут быть приняты вскоре.

До конца апреля вполне возможно принять перемены. Чтобы провести все процедурно, времени достаточно,

– объясняет собеседник ЭП в правительстве.

С технической точки зрения финальное решение о пересмотре тарифов – зона ответственности Кабмина, но на практике ситуация другая. Как утверждает собеседник, последнее слово – за президентом Владимиром Зеленским, который "очень внимательно следит за темой тарифов".