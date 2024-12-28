Курс, топливо и цены: какие изменения произойдут в новом 2025 году

В 2025 году украинцев ждут определенные экономические изменения. Поэтому курс доллара к гривне может вырасти, как и цены на некоторые виды продуктов. Что касается тарифов, то платежка будет держаться без изменений до конца отопительного сезона, а дальше есть вероятность, что цены вырастут. В то же время топливо наоборот может "просесть" из-за снижения цены на нефть в мире.

Как изменится в 2025 году курс доллара в Украине

Во время разговора с 24 Каналом экономист Андрей Шевчишин объяснил, что НБУ будет продолжать политику формата управляемой гибкости в следующем году.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Все движение курса будет сформировано исключительно при поддержке и контроле со стороны Нацбанка. Это будет означать, что регулятор будет ослаблять или сдерживать курс в соответствии со скоростью, которую выберет.

Шевчишин добавляет, что сейчас в Украине ускорение инфляции, и в Нацбанке заявляют, что одним из факторов сдерживания этого инфляционного давления является девальвация гривны.

Экономист Даниил Монин заявляет для 24 Канала, что в 2025 году гривна в дальнейшем будет продолжать падать в цене. И это несмотря на то, что будет поступать достаточное количество финансовой помощи Запада.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего Девальвация гривны нужна, поскольку Украина имеет на 35 – 40 миллиардов долларов отрицательного торгового баланса. Мы экспортируем гораздо меньше, чем импортируем.

Прогнозируется, что в первой половине следующего года курс доллара к гривне будет достигать ориентировочно 42 – 43 гривны за валюту.

Напоминаем! Согласно прогнозам Министерства экономики Украины, в государственный бюджет на 2025 год заложили курс доллара по 45 гривен.

Будут ли дорожать продукты

Как отметил для 24 Канала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в следующем году ценовая динамика на внутреннем рынке будет зависеть от баланса между предложением отечественных, импортных товаров и спроса.

Максим Гопка Аналитик УКАБ В ситуации, когда не хватает украинской продукции, наличие достаточных объемов импорта будет сдерживать рост цен, однако все же ограниченность внутреннего производства может привести к повышению цен. Импортные поставки в свою очередь зависят от предложений на рынках экспортеров и затрат на логистику.

Гопка прогнозирует, что до весны 2025 года цены на продукты будут дорожать. В то же время с наступлением тепла ценовая политика может измениться.

Цены на овощи и фрукты

В последний месяц перед 2025 годом в крупнейших супермаркетах Украины самая высокая стоимость сохраняется на чеснок, огурцы и помидоры – от почти 110 гривен до более 180 гривен за килограмм.

Стоимость картофеля, моркови и свеклы колеблются в ценовом диапазоне от 30 до почти 40 гривен за килограмм.

Относительно фруктов, то дороже всего стоят мандарины клементин, а меньше всего – яблоки.

Цены на молочную продукцию

Молочная продукция за последние несколько месяцев выросла из-за повышения стоимости на молокосырье. Это является следствием сокращения предложения молока на внутреннем рынке, вызванного уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения, которое было ускорено в результате военных действий.

Одновременно с этим рост затрат на производство молока, связано с увеличением стоимости кормов и других ресурсов, привело к повышению себестоимости продукции,

– объясняет Максим Гопка.

Заметьте! В период с сентября по декабрь стоимость масла выросла с 70 – 80 гривен до более 100 гривен за 200 граммов.

Гопка добавляет, что в дальнейшем стоимость молочной продукции будет зависеть от надоев, которые в зимний период и так меньше, чем летом.

Стоимость за десяток яиц

Как объясняет аналитик, цены на яйца продолжают расти в осенне-зимний период. Это все из-за дополнительных расходов на обогрев и освещение.

Стабилизируются цены только весной, когда предложение увеличится,

– говорит Гопка.

По состоянию на 23 декабря, средние и по магазинам цены на куриные яйца составляют:

Цена за десяток в Auchan – 76,80 гривны (Квочка), 75,50 гривны (Ясенсвит),

Цена за десяток в Novus – 79,99 гривны (Квочка), 77,99 гривны (Ясенсвит).

Что будет с пенсиями и соцвыплатами в 2025 году

Планируется, что с июля 2025 году будет происходить переход на накопительную систему с обязательными взносами граждан на личные счета.

Важно! Новая система будет обязательной для граждан, рожденных после 2000 года, а другие – смогут присоединиться добровольно.

Согласно новой системе, пенсия будет покрывать 40% от заработной платы при условии полного страхового стажа. То есть это почти вдвое больше нынешнего уровня. Эффективность реформы станет очевидно только через 20 – 30 лет.

В то же время несмотря на это Кабмин планирует провести реформу, что приведет к потере доплат для некоторых пенсионеров:

Уменьшение спецпенсий , которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. С 2025 года они не должны будут превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. С 2025 года они не должны будут превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. "Чернобыльские" доплаты с 2025 года будут предоставляться только тем, кто реально проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

с 2025 года будут предоставляться только тем, кто реально проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Кроме того, уменьшатся выплаты для пенсионеров-ВПЛ.

Выплаты для малообеспеченных

Предполагается, что по инициативе Министерства социальной политики уровень прожиточного минимума для начисления помощи малообеспеченным семьям возрастет.

Речь идет о трудоспособных лицах, для которых показатель возрастет с 55% до 60%,

А для детей – со 140% до 145%.

Выплаты для ВПЛ

Размер этой помощи останется неизменным:

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

– для детей и лиц с инвалидностью; 2 000 гривен – для других категорий.

Поддержка лиц с инвалидностью

Некоторые пенсионеры в 2025 году будут получать большие выплаты, чем в 2024 году:

Пострадавшие от аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность I группы, – их пенсия не может быть меньше 8 187 гривен. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые получили инвалидность, будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы пенсия не менее 8 025 гривен, для II группы – не менее 10 700 гривен, а для I группы – не менее 13 376 гривен. Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют право на пенсию, что составляет 100% от денежного обеспечения для I группы, 80% – для II группы и 60% – для III группы. Лица с инвалидностью вследствие войны будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы – 8 499 гривен, для II группы – 12 395 гривен, а для I группы – 15 346 гривен.

Соцвыплаты на детей

Со следующего года компенсацию за "Пакет малыша" для родителей новорожденных детей государство будет предоставлять на постоянной основе. Размер денежной компенсации на одного ребенка предлагают установить на уровне 7 689 гривен.

Какими будут тарифы на воду, свет и газ

Электроэнергия

До конца отопительного сезона, то есть до 1 мая 2025 года, изменений по стоимости на свет не предвидится. Однако по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева для 24 Канала, есть вероятность, что после отопительного сезона тариф могут пересмотреть.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Среди требований для дальнейшей интеграции с Европейским Союзом и условий по предоставлению кредитов Международным валютным фондом является отмена специальных обязанностей на рынках электрической энергии и природного газа. Это означает, что льготные цены за свет и газ для бытовых потребителей в будущем должны быть повышены до рыночных уровней.

Сейчас в Министерстве энергетики заявляют, что даже нынешняя цена в более 4 гривен за киловатт покрывает только себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Заметьте! Рыночная цена за свет в Украине на сегодня колеблется от 7 гривен до более 7,5 гривны за киловатт-час.

Газ

Как рассказал для 24 Канала энергетический эксперт Святослав Павлюк, людей демотивирует заниматься вопросами энергоэффективности при той цене, при которой сейчас газ, и это уничтожает все процессы окупаемости. По мнению эксперта, стоимость газа нужно было повышать уже давно.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные города Украины Низкая цена на газ уничтожает желание людей переходить на альтернативные источники отопления. Например, Украина производит пеллеты, которые являются более дорогими, чем кубометр газа.

В то же время если в Украине введут рыночную цену на газ, то стоимость за кубометр может достичь как 12 гривен, так и 20 гривен, ведь все будет зависеть от того, в какой период и где ее будут покупать.

Летом, например, цена за газ может составлять 10 – 12 гривен. А зимой – все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда мы будем иметь средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность,

– объясняет эксперт.

Интересно! Еще в августе в интервью NV.Бизнес, передает 24 Канал, бывший СЕО НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что рыночная цена на газ в Украине составляет около 15 гривен за кубометр.

В общем известно, что тариф на газ, как и тариф на свет, не будет меняться до конца отопительного сезона в 2025 году:

По состоянию на декабрь 2024 года, тарифный план "Нафтогаз Украины", которым пользуется 98% населения, составляет 7,96 гривны за кубометр газа.

"Нафтогаз Украины", которым пользуется 98% населения, составляет Другие газоснабжающие компании предлагают цену за кубометр газа в диапазоне от 7,96 гривны до 9,99 гривны.

Водоснабжение и водоотведение

Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно рассказала для 24 Канала, что повышать цены для бытовых потребителей на горячую воду пока не планируется. Впрочем если учесть факторы такие, как расходы на подогрев воды и разрушения, которые могут нанести российские обстрелы, то есть вероятность, что тариф может вырасти уже в 2025 году.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства На сколько – говорить еще рано. Надо переждать конец отопительного сезона. Плюс, не забываем, что это же не последние обстрелы со стороны России по Украине.

В то же время Ненно отметила, что цены на холодную воду пересматриваются всегда. Но тарифы на водоснабжение и водоотвод меняют только те водоканалы, которые не являются лицензиатами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как добавляет эксперт Олег Попенко для 24 Канала, пока неизвестно, будет ли поднятие тарифов на воду в следующем году.

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Я думаю, все же наступит тот момент. Возможно, даже не в первой половине 2025 года, а уже в конце.

Важно! Пока нет официального решения НКРЭКУ по увеличению тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Упадет ли цена на топливо в 2025 году

По словам эксперта по рынку энергетики Геннадия Рябцева, в следующем году цены на топливо безусловно будут меняться. На это будет влиять два фактора: стоимость нефтепродуктов на границе и курс национальной валюты относительно иностранных валют.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украина завозит около 85% нефтепродуктов из-за рубежа и закупает эти продукты в евро. Кроме того, акциз на топливо также оплачивается в иностранной валюте. В начале 2025 года прогнозируется, что цены на нефть подешевеют, ведь нефтепродукты подешевеют. Однако сейчас трудно сказать насколько произойдет спад стоимости.

В то же время Сергей Куюн рассказал 24 Каналу, что многое будет зависеть от новой администрации США, ведь предполагается, что производство нефти увеличится.

Сергей Куюн Директор консалтинговой компании А-95 Если это обещание будет выполнено, то безусловно цена в 2025 году на нефть может упасть. Кроме того, 2024 год показал, что нефти в мире даже много. Как пример, цена на "черное золото" в этом году подешевела.

По прогнозам эксперта Куюна, если добыча нефти будет увеличиваться и ее станет еще больше, например, через 20 лет, то соответственно цена на топливо будет проседать.