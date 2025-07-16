400 миллиардов на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет

Нардепы проголосовали за изменения в госбюджет 2025. Прежде всего это дополнительные более 400 миллиардов гривен для нужд Сил безопасности и обороны.

Какими будут изменения в бюджет?

16 июля Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала изменения в бюджет, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Изменения предусматривают увеличение расходов для сектора безопасности и обороны на 412,4 миллиардов гривен. Деньги предоставят для:

Минобороны – 311 миллиардов гривен;

МВД – 84 миллиарда гривен;

ГУР Минобороны – 4,5 миллиарда гривен;

СБУ – 1,6 миллиарда гривен;

УГО – 505 миллионов гривен;

Госспецсвязи – 64,5 миллиона гривен.

10,8 миллиардов гривен оставят для сектора безопасности и обороны по специальному фонду, а дополнительные 26 миллиардов гривен – для резервного фонда на непредвиденные и неотложные расходы.

Для финансирования ряда других насущных потребностей, например Минцифры, МОН или Минздрава, предусмотрено дополнительно 15,5 миллиардов гривен.

Где взяли дополнительные деньги?

Расходы удалось увеличить благодаря:

Увеличению доходов госбюджета из-за перевыполнения плановых показателей (НДФЛ, акцизы, штрафы, сборы);

Увеличению плана размещений облигаций;

Уменьшению объема платежей по погашению внутреннего государственного долга;

Сокращению ряда расходов госбюджета.

В Минфинансов сообщили, что необходимость внесения изменений в госбюджет продиктована необходимостью обеспечения Сил обороны дополнительным оружием, боеприпасами, военным оборудованием.