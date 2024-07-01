Бюджетные изменения: среднесрочное планирование местных бюджетов возобновится

Как сообщается, внесение изменений в Бюджетный кодекс. На следующем заседании Рада рассмотрит соответствующий проект.

Какие будут изменения в бюджетный кодекс

Бюджетный комитет рекомендовал включить к первому чтению изменения в Бюджетный кодекс, направленные на восстановление среднесрочного планирования местных бюджетов.

Читайте также: 14-й пакет санкций против России: экономист назвал самое болезненное ограничение

Ожидается, что народные депутаты внесут дополнительные поправки ко второму чтению, направленные на поддержку местного самоуправления.

Коротко, что предусматривает этот законопроект:

восстановление среднесрочного планирования местных бюджетов (фактически составление прогноза местных бюджетов на 3 года). Исключение – временно оккупированные территории, или территории, на которых ведутся активные боевые действия;

расширение направления использования остатков средств ОМС, добавляют также: погашение кредиторской задолженности, обустройство мест временного пребывания ВПЛ, софинансирование из местных бюджетов и приобретение ОВГЗ сроком более 1 года;

местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию не только на заимствования для инвест-проектов, но и на кредиты-рефинансирование ранее взятых займов (по согласованию с Минфином);

позволят еще на 6 лет ОМСам не применять нормы Бюджетного кодекса относительно общего объема местного долга (но все равно должно быть согласование Минфина).

! В Меморандуме с МВФ обсуждается вопрос среднесрочного планирования государственных и местных бюджетов. Этот законопроект вместе с соответствующими подзаконными актами вероятно станут необходимыми условиями для привлечения финансирования от Всемирного банка.