Работу ОСМД упростят: Зеленский подписал законопроект

Владимир Зеленский подписал законопроект №7029, который позволит упростить создание и деятельность ОСМД. Украинцам разрешат использовать электронные инструменты и цифровые подписи.

Что изменится в работе ОСМД

Деятельность ОСМД станет проще, потому что законопроектом предусмотрены следующие изменения:

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чтобы принять необходимое решение, нужно 50% и +1 голос жильцов дома (исключение – отсоединение многоквартирного дома от инженерных сетей);

можно принимать участие в собрании дистанционно и ставить цифровые подписи во время голосования;

разрешено информировать жителей о собрании посредством электронных средств коммуникации;

ОСМД освобождено от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий, отменяется необходимость изменять действующие уставы;

вводится единый подход к оформлению протоколов собрания совладельцев.

Также документом предусмотрено право совладельцев на ознакомление с документами собрания ОСМД и ответственность за непредоставление этих и других бумаг по просьбам участников ОСМД.

Изменились правила подачи показателей счетчиков газа

Для пользователей поставщика "Нефтегаз", проживающих на территории Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, изменились правила подачи показателей газа Теперь это можно сделать только через сервисы my.gas.ua:

личный кабинет my.gas.ua;

через чат GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Все остальные способы подачи показателей счетчиков газа можно считать недействительными.