Работу ОСМД упростят: Зеленский подписал законопроект
Источник:Законопроект
Владимир Зеленский подписал законопроект №7029, который позволит упростить создание и деятельность ОСМД. Украинцам разрешат использовать электронные инструменты и цифровые подписи.
Что изменится в работе ОСМД
Деятельность ОСМД станет проще, потому что законопроектом предусмотрены следующие изменения:
Читайте также Ремонты продолжаются: Шмигаль рассказал о готовности к отопительному сезону
- чтобы принять необходимое решение, нужно 50% и +1 голос жильцов дома (исключение – отсоединение многоквартирного дома от инженерных сетей);
- можно принимать участие в собрании дистанционно и ставить цифровые подписи во время голосования;
- разрешено информировать жителей о собрании посредством электронных средств коммуникации;
- ОСМД освобождено от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий, отменяется необходимость изменять действующие уставы;
- вводится единый подход к оформлению протоколов собрания совладельцев.
Также документом предусмотрено право совладельцев на ознакомление с документами собрания ОСМД и ответственность за непредоставление этих и других бумаг по просьбам участников ОСМД.
Изменились правила подачи показателей счетчиков газа
Для пользователей поставщика "Нефтегаз", проживающих на территории Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, изменились правила подачи показателей газа Теперь это можно сделать только через сервисы my.gas.ua:
- личный кабинет my.gas.ua;
- через чат GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647.